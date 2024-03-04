В Челябинской области завоют сирены

Массовая проверка системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей пройдет в Челябинской области 6 марта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
«В Челябинской области 6 марта с 10:00 до 14:00, пройдет плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения с включением электросирен и громкоговорителей. В том числе включатся сирены локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов», — пояснили в пресс-службе.
Помимо этого, добавили в региональном минбезопасности, с 10:43 в течение минуты в телеэфир вместо обычных передач будет передаваться заставка с информационным текстом. Она появится на Первом канале, России-1, Матч ТВ, НТВ, Пятом канале, России-К, России-24, Карусели, ОТР и; ТВ Центре. Также тестовый оповещающий сигнал будет передаваться на волне FM вещания радио «Россия» и в рамках цифрового вещания радио «Россия», «Вести FM» и «Маяк». Запуск проверочного речевого сообщения также состоится с 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании «Интерсвязь».
Для оповещения жителей населенных пунктов, не располагающих соответственными техническими возможностями, будут использованы подвижные объекты (ГИБДД, РОВД, подразделений ФПС, объектов производственной и социальной сферы, предприятий связи), оборудованные громкоговорящими установками. Также информация будет передаваться по местным каналам телерадиовещания.
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