04 марта 2024

В Челябинской области завоют сирены

Проверка систем экстренного оповещения состоится в Челябинской области 6 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Проверка всех систем экстренного оповещения начнется в Челябинской области утром 6 марта Фото:

Массовая проверка системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей пройдет в Челябинской области 6 марта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«В Челябинской области 6 марта с 10:00 до 14:00, пройдет плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения с включением электросирен и громкоговорителей. В том числе включатся сирены локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов», — пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, добавили в региональном минбезопасности, с 10:43 в течение минуты в телеэфир вместо обычных передач будет передаваться заставка с информационным текстом. Она появится на Первом канале, России-1, Матч ТВ, НТВ, Пятом канале, России-К, России-24, Карусели, ОТР и; ТВ Центре. Также тестовый оповещающий сигнал будет передаваться на волне FM вещания радио «Россия» и в рамках цифрового вещания радио «Россия», «Вести FM» и «Маяк». Запуск проверочного речевого сообщения также состоится с 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании «Интерсвязь».

Для оповещения жителей населенных пунктов, не располагающих соответственными техническими возможностями, будут использованы подвижные объекты (ГИБДД, РОВД, подразделений ФПС, объектов производственной и социальной сферы, предприятий связи), оборудованные громкоговорящими установками. Также информация будет передаваться по местным каналам телерадиовещания.

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Массовая проверка системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей пройдет в Челябинской области 6 марта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В Челябинской области 6 марта с 10:00 до 14:00, пройдет плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения с включением электросирен и громкоговорителей. В том числе включатся сирены локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов», — пояснили в пресс-службе. Помимо этого, добавили в региональном минбезопасности, с 10:43 в течение минуты в телеэфир вместо обычных передач будет передаваться заставка с информационным текстом. Она появится на Первом канале, России-1, Матч ТВ, НТВ, Пятом канале, России-К, России-24, Карусели, ОТР и; ТВ Центре. Также тестовый оповещающий сигнал будет передаваться на волне FM вещания радио «Россия» и в рамках цифрового вещания радио «Россия», «Вести FM» и «Маяк». Запуск проверочного речевого сообщения также состоится с 10:43 до 10:45 через домофонную сеть компании «Интерсвязь». Для оповещения жителей населенных пунктов, не располагающих соответственными техническими возможностями, будут использованы подвижные объекты (ГИБДД, РОВД, подразделений ФПС, объектов производственной и социальной сферы, предприятий связи), оборудованные громкоговорящими установками. Также информация будет передаваться по местным каналам телерадиовещания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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