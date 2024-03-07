На челябинской трассе нашли труп мужчины с крупной суммой денег в карманах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги в кармане, деньги, наличная оплата, нал
В карманах погибшего обнаружили 290 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области на обочине автодороги обнаружили труп мужчины. При себе у него имелось крупная сумма денег — 290 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Труп обнаружили вечером 6 марта. Удалось установить личность погибшего. Им оказался житель Липецкой области. При себе у него имелось 290 тысяч рублей», — рассказал источник

По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 45 лет. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину его смерти.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на обочине автодороги обнаружили труп мужчины. При себе у него имелось крупная сумма денег — 290 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Труп обнаружили вечером 6 марта. Удалось установить личность погибшего. Им оказался житель Липецкой области. При себе у него имелось 290 тысяч рублей», — рассказал источник По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 45 лет. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину его смерти. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...