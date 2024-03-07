На челябинской трассе нашли труп мужчины с крупной суммой денег в карманах

В карманах погибшего обнаружили 290 тысяч рублей
В Челябинской области на обочине автодороги обнаружили труп мужчины. При себе у него имелось крупная сумма денег — 290 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Труп обнаружили вечером 6 марта. Удалось установить личность погибшего. Им оказался житель Липецкой области. При себе у него имелось 290 тысяч рублей», — рассказал источник
По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 45 лет. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину его смерти.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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