Мэр Челябинска Наталья Котова вручила награды маме и жене участника СВО. Фото

Глава Челябинска Котова награды родным участника СВО вручила лично
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Интервью с Натальей Котовой. Челябинск, портрет, котова наталья
Котова поздравила женщин с наступающим 8 Марта и поблагодарила за поддержку бойца-патриота Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова вручила награды «за патриотическое содействие» маме и жене участника СВО. С просьбой передать их лично родным бойца, к мэру обратилось командование войсковой части рядового.

«Командование войсковой части попросило главу Челябинска лично передать награды „за патриотическое содействие, сказавшееся на образцовом выполнении воинского долга“ родственникам. Рядовой из Челябинска с успехом выполняет боевые задачи в зоне спецоперации», — говорится на сайте мэрии.

Наталья Котова поблагодарила маму и жену рядового за настоящую силу духа и за поддержку бойца-патриота. Также глава города поздравила женщин с наступающим 8 Марта.

Глава Челябинска Наталья Котова вручила награды «за патриотическое содействие» маме и жене участника СВО
Глава Челябинска Наталья Котова вручила награды «за патриотическое содействие» маме и жене участника СВО
Фото:
Мэр города поблагодарила маму и жену рядового за настоящую силу духа и за поддержку бойца-патриота
Мэр города поблагодарила маму и жену рядового за настоящую силу духа и за поддержку бойца-патриота
Фото:

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Мэр Челябинска Наталья Котова вручила награды «за патриотическое содействие» маме и жене участника СВО. С просьбой передать их лично родным бойца, к мэру обратилось командование войсковой части рядового. «Командование войсковой части попросило главу Челябинска лично передать награды „за патриотическое содействие, сказавшееся на образцовом выполнении воинского долга“ родственникам. Рядовой из Челябинска с успехом выполняет боевые задачи в зоне спецоперации», — говорится на сайте мэрии. Наталья Котова поблагодарила маму и жену рядового за настоящую силу духа и за поддержку бойца-патриота. Также глава города поздравила женщин с наступающим 8 Марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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