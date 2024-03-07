Мэр Челябинска Наталья Котова вручила награды «за патриотическое содействие» маме и жене участника СВО. С просьбой передать их лично родным бойца, к мэру обратилось командование войсковой части рядового.
«Командование войсковой части попросило главу Челябинска лично передать награды „за патриотическое содействие, сказавшееся на образцовом выполнении воинского долга“ родственникам. Рядовой из Челябинска с успехом выполняет боевые задачи в зоне спецоперации», — говорится на сайте мэрии.
Наталья Котова поблагодарила маму и жену рядового за настоящую силу духа и за поддержку бойца-патриота. Также глава города поздравила женщин с наступающим 8 Марта.
Глава Челябинска Наталья Котова вручила награды «за патриотическое содействие» маме и жене участника СВО
Фото: администрация г. Челябинска
Мэр города поблагодарила маму и жену рядового за настоящую силу духа и за поддержку бойца-патриота
Мэр Челябинска Наталья Котова вручила награды «за патриотическое содействие» маме и жене участника СВО. С просьбой передать их лично родным бойца, к мэру обратилось командование войсковой части рядового. «Командование войсковой части попросило главу Челябинска лично передать награды „за патриотическое содействие, сказавшееся на образцовом выполнении воинского долга“ родственникам. Рядовой из Челябинска с успехом выполняет боевые задачи в зоне спецоперации», — говорится на сайте мэрии. Наталья Котова поблагодарила маму и жену рядового за настоящую силу духа и за поддержку бойца-патриота. Также глава города поздравила женщин с наступающим 8 Марта.