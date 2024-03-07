На стенде ХМАО создали самое длинное изделие, которое вошло в Книгу рекордов России

На стенде Ханты-Мансийского автономного округа в рамках Всемирного молодежного фестиваля в Сочи сплели самую длинную в стране фенечку из бисера. Изделие длиной почти 11 метров внесено в Книгу рекордов России, сообщили в медиа-службе ВФМ в Югре.
«Посетители выставочного пространства Югры в Международном аэропорту ВФМ стали свидетелями торжественной фиксации рекорда России по плетению самого длинного в стране бисерного изделия ручной работы. Над его созданием на протяжении трех дней трудились в формате мастер-класса 52 участника из разных стран и регионов», — рассказали в медиа-службе журналистам РИА Новости.
В число стран-участниц вошли Беларусь, Турция, Китай, Нигерия, ЮАР, Франция, Намибия. По словам медиа-службы, на изделии изображен национальный орнамент северных народов. В Книге рекордов России зафиксировали итоговую длину югорского бисерного полотна, которая составила 10,87 метра.
Всемирный фестиваль молодежи — это международное молодежное событие, которое прошло с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Во время фестиваля губернатор ХМАО Наталья Комарова провела лекцию «Увидеть Югру — влюбиться в Россию» в рамках марафона «Знание. Первые». Во время лекции участники отвечали на вопросы, а самому активному вручили поездку в Югру. В итоге победителем стала жительница ХМАО, которая подарила билет своему другу Даниэлю из Ирландии.
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