Бойцы штурмового батальона «Урал» записали из зоны СВО видео к 8 Марта

Бойцы штурмового добровольческого батальона «Урал» из зоны СВО поздравили женщин с Международным женским днем. Видеопоздравлением с URA.RU поделились сами военные.
«Дорогие наши женщины! Матери и бабушки, жены, сестры, дочери. От лица военнослужащих 2-го батальона поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам здоровья и всего самого прекрасного. Оставайтесь такими же красивыми, а мы защитим вас! Враг будет разбит, победа будет за нами!» — сказали бойцы на видео.
Также военные со спецоперации поздравили горожанок на главной пешеходной улице Екатеринбурга. Один из бойцов приехал с зоны СВО, чтобы увидеть свою маму 8 Марта и вручить ей букет белых роз.
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