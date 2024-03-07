07 марта 2024

Бойцы штурмового батальона «Урал» записали из зоны СВО видео к 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Бойцы батальона «Урал» записали видеопоздравление из зоны СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы штурмового добровольческого батальона «Урал» из зоны СВО поздравили женщин с Международным женским днем. Видеопоздравлением с URA.RU поделились сами военные.

«Дорогие наши женщины! Матери и бабушки, жены, сестры, дочери. От лица военнослужащих 2-го батальона поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам здоровья и всего самого прекрасного. Оставайтесь такими же красивыми, а мы защитим вас! Враг будет разбит, победа будет за нами!» — сказали бойцы на видео.

Также военные со спецоперации поздравили горожанок на главной пешеходной улице Екатеринбурга. Один из бойцов приехал с зоны СВО, чтобы увидеть свою маму 8 Марта и вручить ей букет белых роз.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы штурмового добровольческого батальона «Урал» из зоны СВО поздравили женщин с Международным женским днем. Видеопоздравлением с URA.RU поделились сами военные. «Дорогие наши женщины! Матери и бабушки, жены, сестры, дочери. От лица военнослужащих 2-го батальона поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам здоровья и всего самого прекрасного. Оставайтесь такими же красивыми, а мы защитим вас! Враг будет разбит, победа будет за нами!» — сказали бойцы на видео. Также военные со спецоперации поздравили горожанок на главной пешеходной улице Екатеринбурга. Один из бойцов приехал с зоны СВО, чтобы увидеть свою маму 8 Марта и вручить ей букет белых роз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...