Бойцы штурмового батальона «Урал» записали из зоны СВО видео к 8 Марта

08 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Бойцы батальона «Урал» записали видеопоздравление из зоны СВО (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы штурмового добровольческого батальона «Урал» из зоны СВО поздравили женщин с Международным женским днем. Видеопоздравлением с URA.RU поделились сами военные. «Дорогие наши женщины! Матери и бабушки, жены, сестры, дочери. От лица военнослужащих 2-го батальона поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам здоровья и всего самого прекрасного. Оставайтесь такими же красивыми, а мы защитим вас! Враг будет разбит, победа будет за нами!» — сказали бойцы на видео. Также военные со спецоперации поздравили горожанок на главной пешеходной улице Екатеринбурга. Один из бойцов приехал с зоны СВО, чтобы увидеть свою маму 8 Марта и вручить ей букет белых роз.

Бойцы штурмового добровольческого батальона «Урал» из зоны СВО поздравили женщин с Международным женским днем. Видеопоздравлением с URA.RU поделились сами военные. «Дорогие наши женщины! Матери и бабушки, жены, сестры, дочери. От лица военнослужащих 2-го батальона поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам здоровья и всего самого прекрасного. Оставайтесь такими же красивыми, а мы защитим вас! Враг будет разбит, победа будет за нами!» — сказали бойцы на видео. Также военные со спецоперации поздравили горожанок на главной пешеходной улице Екатеринбурга. Один из бойцов приехал с зоны СВО, чтобы увидеть свою маму 8 Марта и вручить ей букет белых роз.