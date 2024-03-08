Участник спецоперации приехал к матери, чтобы поздравить ее с 8 Марта. Он подарил ей большой букет из белых роз. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Тебе, мамочка!» — передает газета слова военного, с которыми он вручил букет маме. Женщина, восхищенная таким сюрпризом, не смогла сдержать слез.
Ранее военные СВО на главной пешеходной улице города — Вайнера поздравили женщин из Екатеринбурга с 8 Марта. Также и губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил с Международным женским днем семью участника спецоперации и Героя России. Он выразил жене военного слова поддержки и узнал, чем им нужно помочь, пишет телеканал 360.
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