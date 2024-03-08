Участник СВО поздравил мать с 8 Марта огромным букетом роз. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция в память о певце Юрии Шатунове. Екатеринбург, романтика, цветы, белые розы
Мама российского военного не смогла сдержать слез, когда сын подарил ей цветы Фото:

Участник спецоперации приехал к матери, чтобы поздравить ее с 8 Марта. Он подарил ей большой букет из белых роз. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Тебе, мамочка!» — передает газета слова военного, с которыми он вручил букет маме. Женщина, восхищенная таким сюрпризом, не смогла сдержать слез.

Ранее военные СВО на главной пешеходной улице города — Вайнера поздравили женщин из Екатеринбурга с 8 Марта. Также и губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил с Международным женским днем семью участника спецоперации и Героя России. Он выразил жене военного слова поддержки и узнал, чем им нужно помочь, пишет телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участник спецоперации приехал к матери, чтобы поздравить ее с 8 Марта. Он подарил ей большой букет из белых роз. Об этом сообщает «Комсомольская правда». «Тебе, мамочка!» — передает газета слова военного, с которыми он вручил букет маме. Женщина, восхищенная таким сюрпризом, не смогла сдержать слез. Ранее военные СВО на главной пешеходной улице города — Вайнера поздравили женщин из Екатеринбурга с 8 Марта. Также и губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил с Международным женским днем семью участника спецоперации и Героя России. Он выразил жене военного слова поддержки и узнал, чем им нужно помочь, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...