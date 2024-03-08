Общество Участник СВО поздравил мать с 8 Марта огромным букетом роз. Видео 08 марта 2024 в 14:56 Размер текста - 17 + Мама российского военного не смогла сдержать слез, когда сын подарил ей цветы Фото: Илья Московец © URA.RU Участник спецоперации приехал к матери, чтобы поздравить ее с 8 Марта. Он подарил ей большой букет из белых роз. Об этом сообщает «Комсомольская правда». «Тебе, мамочка!» — передает газета слова военного, с которыми он вручил букет маме. Женщина, восхищенная таким сюрпризом, не смогла сдержать слез. Ранее военные СВО на главной пешеходной улице города — Вайнера поздравили женщин из Екатеринбурга с 8 Марта. Также и губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил с Международным женским днем семью участника спецоперации и Героя России. Он выразил жене военного слова поддержки и узнал, чем им нужно помочь, пишет телеканал 360. Участник спецоперации приехал к матери, чтобы поздравить ее с 8 Марта. Он подарил ей большой букет из белых роз. Об этом сообщает «Комсомольская правда». «Тебе, мамочка!» — передает газета слова военного, с которыми он вручил букет маме. Женщина, восхищенная таким сюрпризом, не смогла сдержать слез. Ранее военные СВО на главной пешеходной улице города — Вайнера поздравили женщин из Екатеринбурга с 8 Марта. Также и губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил с Международным женским днем семью участника спецоперации и Героя России. Он выразил жене военного слова поддержки и узнал, чем им нужно помочь, пишет телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям