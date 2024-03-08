08 марта 2024
07 марта 2024

В Магнитогорске полицейские задержали закладчицу мефедрона

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемую отправили в СИЗО Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские задержали 30-летнюю закладчицу мефедрона. Во время обысков дома у женщины нашли еще 400 граммов наркотика, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«[Сотрудники полиции] задержали подозреваемую за покушение на сбыт наркотических средств… По месту проживания злоумышленницы оперативники провели обыски, где обнаружили аналогичное порошкообразное вещество, общая масса которого составила около 400 граммов», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — наркотик синтетического происхождения мефедрон. Полицейские установили, что 30-летняя подозреваемая делала временные тайники-закладки на территории Магнитогорска.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»). Подозреваемую отправили в СИЗО, добавили в пресс-службе полиции.

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В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские задержали 30-летнюю закладчицу мефедрона. Во время обысков дома у женщины нашли еще 400 граммов наркотика, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «[Сотрудники полиции] задержали подозреваемую за покушение на сбыт наркотических средств… По месту проживания злоумышленницы оперативники провели обыски, где обнаружили аналогичное порошкообразное вещество, общая масса которого составила около 400 граммов», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Экспертиза показала, что изъятое вещество — наркотик синтетического происхождения мефедрон. Полицейские установили, что 30-летняя подозреваемая делала временные тайники-закладки на территории Магнитогорска. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»). Подозреваемую отправили в СИЗО, добавили в пресс-службе полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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