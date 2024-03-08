В Магнитогорске полицейские задержали закладчицу мефедрона

09 марта 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Подозреваемую отправили в СИЗО Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские задержали 30-летнюю закладчицу мефедрона. Во время обысков дома у женщины нашли еще 400 граммов наркотика, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «[Сотрудники полиции] задержали подозреваемую за покушение на сбыт наркотических средств… По месту проживания злоумышленницы оперативники провели обыски, где обнаружили аналогичное порошкообразное вещество, общая масса которого составила около 400 граммов», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Экспертиза показала, что изъятое вещество — наркотик синтетического происхождения мефедрон. Полицейские установили, что 30-летняя подозреваемая делала временные тайники-закладки на территории Магнитогорска. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»). Подозреваемую отправили в СИЗО, добавили в пресс-службе полиции.

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские задержали 30-летнюю закладчицу мефедрона. Во время обысков дома у женщины нашли еще 400 граммов наркотика, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «[Сотрудники полиции] задержали подозреваемую за покушение на сбыт наркотических средств… По месту проживания злоумышленницы оперативники провели обыски, где обнаружили аналогичное порошкообразное вещество, общая масса которого составила около 400 граммов», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Экспертиза показала, что изъятое вещество — наркотик синтетического происхождения мефедрон. Полицейские установили, что 30-летняя подозреваемая делала временные тайники-закладки на территории Магнитогорска. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»). Подозреваемую отправили в СИЗО, добавили в пресс-службе полиции.