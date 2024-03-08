08 марта 2024

В лобовом ДТП на дороге Миасс-Златоуст погибли два человека. Фото

В лобовом ДТП на дороге Миасс-Златоуст погибли два человека. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Об аварии сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции Челябинской области Фото:

В Челябинской области в аварии на автодороге «Миасс-Златоуст» 9 марта погибли мужчина и молодая девушка. Об это сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«[Авария произошла] 9 марта в 16:00 на 13 километре автодороги „Миасс — Златоуст“… Водитель и пассажир автомобиля „Лада Приора“ от полученных травм скончались на месте происшествия», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» на повороте не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он столкнулся с автомобилем «Лада Приора». В ДТП погиб 36-летний водитель отечественного автомобиля и девушка, возраст которой около 25-30 лет. Как было установлено, погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель машины «Тойота Камри», а также его 62-летняя и 40-летняя пассажирки получили травмы различной степени тяжести.

Водитель автомобиля «Тойта Камри» не справился с управлением на повороте
Водитель автомобиля «Тойта Камри» не справился с управлением на повороте
Авария произошла 9 марта днем на дороге Миасс-Златоуст
Авария произошла 9 марта днем на дороге Миасс-Златоуст

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В Челябинской области в аварии на автодороге «Миасс-Златоуст» 9 марта погибли мужчина и молодая девушка. Об это сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[Авария произошла] 9 марта в 16:00 на 13 километре автодороги „Миасс — Златоуст“… Водитель и пассажир автомобиля „Лада Приора“ от полученных травм скончались на месте происшествия», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» на повороте не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он столкнулся с автомобилем «Лада Приора». В ДТП погиб 36-летний водитель отечественного автомобиля и девушка, возраст которой около 25-30 лет. Как было установлено, погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель машины «Тойота Камри», а также его 62-летняя и 40-летняя пассажирки получили травмы различной степени тяжести.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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