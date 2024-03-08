На федеральной трассе в Челябинской области произошло массовое ДТП с автобусом

На месте происшествия работают два экипажа ДПС
В Ашинском районе Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» 9 марта вечером произошло массовое ДТП между двумя грузовиками, автобусом и легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«[ДТП произошло] на 1602 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) в Ашинском районе. Столкнулись двух грузовых автомобиля, автобус и легковой автомобиль», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работают два экипажа ДПС.
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