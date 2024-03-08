08 марта 2024

На федеральной трассе в Челябинской области произошло массовое ДТП с автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
На месте происшествия работают два экипажа ДПС Фото:

В Ашинском районе Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» 9 марта вечером произошло массовое ДТП между двумя грузовиками, автобусом и легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«[ДТП произошло] на 1602 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) в Ашинском районе. Столкнулись двух грузовых автомобиля, автобус и легковой автомобиль», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работают два экипажа ДПС.

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В Ашинском районе Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» 9 марта вечером произошло массовое ДТП между двумя грузовиками, автобусом и легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[ДТП произошло] на 1602 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) в Ашинском районе. Столкнулись двух грузовых автомобиля, автобус и легковой автомобиль», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работают два экипажа ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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