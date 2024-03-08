На федеральной трассе в Челябинской области произошло массовое ДТП с автобусом

09 марта 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают два экипажа ДПС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ашинском районе Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» 9 марта вечером произошло массовое ДТП между двумя грузовиками, автобусом и легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[ДТП произошло] на 1602 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) в Ашинском районе. Столкнулись двух грузовых автомобиля, автобус и легковой автомобиль», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работают два экипажа ДПС.

В Ашинском районе Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» 9 марта вечером произошло массовое ДТП между двумя грузовиками, автобусом и легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[ДТП произошло] на 1602 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) в Ашинском районе. Столкнулись двух грузовых автомобиля, автобус и легковой автомобиль», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работают два экипажа ДПС.