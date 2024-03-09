На активы семьи челябинского экс-губернатора в Эмиратах не нашлось желающих

Акции «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» продаются в рамках банкротства Алексея Павлюка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Торги по продаже 10 тысяч акций «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), аффилированного с семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС. С торгов пытались продать акции, записанные на менеджера Дубровских Алексея Павлюка, признанного банкротом.

«10000 акций Эйбридж Инвест Холдинг Инк (Рас-эль-Хайма, ОАЭ). Начальная цена лота 50 000 244 рублей. В связи с тем, что на участие в торгах не было подано ни одной заявки, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися», — говорится в сообщении. Арбитражный управляющий Павлюка Андрей Горлатов объявил новые торги. На этот раз цена на акции снижена и составляет 45 млн 219 рублей. Заявки принимаются с 11 марта до 12 апреля.

Павлюк несколько лет представлял интересы Дубровских в ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», связанного с семьей экс-губернатора. Он также руководил ПО «Монтажник», главным активом Дубровских. В настоящее время Павлюк отбывает срок, 3,5 года, в колонии общего режима за злоупотребление полномочиями, мошенничество и растрату средств «Монтажника».

Павлюк уже был в СИЗО, когда суд признал его банкротом. В ходе инвентаризации его имущества, помимо акций в ОАЭ, найдена трехкомнатная квартира в Москве стоимостью в 63 млн рублей. Принято решение все имущество Павлюка продать с торгов, чтобы рассчитаться с кредиторами. Первыми на торги выставили акции «Эйбридж Инвест Холдинг Инк». Сам Павлюк на суде по своему уголовному делу заявлял, что является номинальным держателем акций, а вся компания принадлежит семье экс-губернатора.

Фирма в Эмиратах действительно фигурировала на процессах по банкротству Бориса Дубровского, его сына Александра и семейной фирмы «Монтажник». Установлено, что Дубровские контролировали актив в ОАЭ. Борис Дубровский после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются.