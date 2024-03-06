В центре Перми устроят массовые масленичные гуляния с концертом Дениса Клявера

Денис Клявер выступит в Перми 17 марта
В Перми на городской эспланаде 17 марта пройдет бесплатный концерт популярного певца Дениса Клявера. Кроме этого, горожан в праздник Масленицы ждут ярмарка и семейные игры, сообщил источник URA.RU, близкий к организаторам.
«Концерт Клявера состоится вечером 17 марта на эспланаде. Днем на эспланаде будут организованы ярмарка, семейные спортивные игры и другие развлечения», — сообщил собеседник агентства.
Подробная программа празднования масленицы, которое широко пройдет в Перми 15—17 марта, появится на следующей неделе. В 2024 году масленичная неделя выпадает на 11—17 марта.
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