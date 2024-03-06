06 марта 2024

В центре Перми устроят массовые масленичные гуляния с концертом Дениса Клявера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Дениса Клявера. Эспланада. 300 лет Пермь, клявер денис
Денис Клявер выступит в Перми 17 марта Фото:

В Перми на городской эспланаде 17 марта пройдет бесплатный концерт популярного певца Дениса Клявера. Кроме этого, горожан в праздник Масленицы ждут ярмарка и семейные игры, сообщил источник URA.RU, близкий к организаторам.

«Концерт Клявера состоится вечером 17 марта на эспланаде. Днем на эспланаде будут организованы ярмарка, семейные спортивные игры и другие развлечения», — сообщил собеседник агентства.

Подробная программа празднования масленицы, которое широко пройдет в Перми 15—17 марта, появится на следующей неделе. В 2024 году масленичная неделя выпадает на 11—17 марта.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на городской эспланаде 17 марта пройдет бесплатный концерт популярного певца Дениса Клявера. Кроме этого, горожан в праздник Масленицы ждут ярмарка и семейные игры, сообщил источник URA.RU, близкий к организаторам. «Концерт Клявера состоится вечером 17 марта на эспланаде. Днем на эспланаде будут организованы ярмарка, семейные спортивные игры и другие развлечения», — сообщил собеседник агентства. Подробная программа празднования масленицы, которое широко пройдет в Перми 15—17 марта, появится на следующей неделе. В 2024 году масленичная неделя выпадает на 11—17 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...