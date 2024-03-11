Челябинский омбудсмен проверила, готовы ли избирательные участки к выборам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Дейнеко и Юлия Сударенко проверили готовность избирательных участков. Челябинск, дейнеко николай, сударенко юлия, избирательный участок 2056
Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта Фото:

Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко и уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко проверили избирательные участки на доступность для инвалидов, передает с места событий корреспондент URA.RU. По словам Сударенко, по состоянию на 11 марта на некоторых участках доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья не обеспечена.

«На участке № 2056 пока не все готово для того, чтобы принять избирателей с инвалидностью. В частности, не очищены парковки, места для инвалидов заняты транспортными средствами, которые не принадлежат инвалидам, и походы к пандусу у входа в кинотеатр имени Пушкина, где находится избирательный участок, не очищены от снега. Поэтому на сегодняшний день люди с ограниченными возможностями здоровья не смогут попасть на избирательный участок», — сообщила Сударенко.

По словам омбудсмена, обо всех замечаниях доложено председателю участковой избирательной комиссии, все они будут устранены до 14 марта. Сударенко сказала, что проверит, исправлены ли замечания.

Всего 11 марта Сударенко и Дейнеко проверили на предмет доступности для инвалидов три участка. Это избирательные участки № 2056 в кинотеатре имени Пушкина, № 2083 в детском дворце творчества по улице Доватора и № 2023 в школе № 51 на улице Агалакова.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В списки включены четыре кандидата. Это коммунист Николай Харитонов, единый представитель от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и самовыдвиженец Владимир Путин.

Николай Дейнеко и Юлия Сударенко проверили готовность избирательных участков. Челябинск
Избирательные участки должны быть доступны для инвалидов
Фото:
Николай Дейнеко и Юлия Сударенко проверили готовность избирательных участков. Челябинск
До 14 марта доступность для людей с ОВЗ должна быть обеспечена
Фото:
Николай Дейнеко и Юлия Сударенко проверили готовность избирательных участков. Челябинск
Юлия Сударенко проверила участок в кинотеатре имени Пушкина в Челябинске
Фото:
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Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко и уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко проверили избирательные участки на доступность для инвалидов, передает с места событий корреспондент URA.RU. По словам Сударенко, по состоянию на 11 марта на некоторых участках доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья не обеспечена. «На участке № 2056 пока не все готово для того, чтобы принять избирателей с инвалидностью. В частности, не очищены парковки, места для инвалидов заняты транспортными средствами, которые не принадлежат инвалидам, и походы к пандусу у входа в кинотеатр имени Пушкина, где находится избирательный участок, не очищены от снега. Поэтому на сегодняшний день люди с ограниченными возможностями здоровья не смогут попасть на избирательный участок», — сообщила Сударенко. По словам омбудсмена, обо всех замечаниях доложено председателю участковой избирательной комиссии, все они будут устранены до 14 марта. Сударенко сказала, что проверит, исправлены ли замечания. Всего 11 марта Сударенко и Дейнеко проверили на предмет доступности для инвалидов три участка. Это избирательные участки № 2056 в кинотеатре имени Пушкина, № 2083 в детском дворце творчества по улице Доватора и № 2023 в школе № 51 на улице Агалакова. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В списки включены четыре кандидата. Это коммунист Николай Харитонов, единый представитель от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и самовыдвиженец Владимир Путин.
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