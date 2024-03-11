Рабочих миасского автозавода «Урал» поощрили за выпуск грузовиков

Поощрение получили свыше семи тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рабочих автозавода «Урал» в Миассе (Челябинская область) поощрили за выпуск грузовиков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, спецпремию получили более семи тысяч человек.

«Сотрудников направления „Грузовые автомобили“ поощрили по результатам работы в 2023 году. В результате эффективной работы всего коллектива предприятия запланированные показатели были выполнены, чистая прибыль выросла на 27%», — заявили URA.RU на заводе.

Бонус сотрудники получили в размере средней месячной зарплаты без сверхурочных. На предприятии отметили, что доходы в 2023 году у сотрудников выросли на 33%, достигнув 71,9 тысячи рублей.

При выплате вознаграждения учли стаж работы, который должен быть не менее полугода за истекший год. Также у сотрудника, претендующего на получение премии, не должно быть дисциплинарных взысканий.

В структуру направления, чьи сотрудники были премированы, входит несколько подразделений. Среди них сам завод, его торговый дом, соцкомплекс, АО «УралАЗ-Энерго» и ряд других компаний.

Предприятие поставило перед собой планы существенно увеличить производство. Рост объемов выпуска составит 41% к уровню 2023 года.