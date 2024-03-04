На миасском автозаводе на 41% увеличили план выпуска машин

05 марта 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Павел Яковлев рассказал о планах автозавода на 2024 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На автозаводе «Урал» на 41% в 2024 году увеличили план выпуска автомобилей. Как на совещании руководителе заявил гендиректор Павел Яковлев, в течение года произведут 19,4 тысячи машин. «В сравнении с 2023 годом и объемом выпуска автомобилей в 13,8 тысячи штук за 2024 год коллективу автомобилестроителей предстоит выполнить план в 19,4 тысячи автомобилей. Цифра большая, но мы принимаем все меры и создаем условия для выполнения такого показателя», — сообщил Яковлев. Гендиректор выступил перед линейными руководителями завода. В 2024 году на развитие технологий, продуктовые и IT-проекты, модернизацию производственных мощностей и оборудования планируется направить более 16 млрд рублей. Сумма также включает статьи социальной, экологической и пожарной направленности. Завод начал закупку значительных объектов оборудования. Только в строящемся сборочном корпусе будет установлено 1,089 тысячи единиц новой техники. Для проекта «Мосты» установят 67 единиц оборудования. Позиции будут приобретаться для новых участков «Барабан-ступица», «Чашка-цапфа», «Картер моста». Также агрегаты понадобятся для технического перевооружения литейного производства, чтобы модернизировать технологию изготовления высокопрочного чугуна. «Урал» в течение года построит несколько объектов. Кроме сборочного цеха, появятся склад товарно-материальных ценностей, полигон для утилизации отходов, новое помещение музея. Завод оборудует парковку автомобилей у восточной проходной № 1 на 44 машиноместа, стоянку под некомплектные автомобили. Пройдет реконструкция прессово-кузовного корпуса № 1, запланирован капитальный ремонт 12 душевых, 22 санузлов, устройство трех гемба-офисов предприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На автозаводе «Урал» на 41% в 2024 году увеличили план выпуска автомобилей. Как на совещании руководителе заявил гендиректор Павел Яковлев, в течение года произведут 19,4 тысячи машин. «В сравнении с 2023 годом и объемом выпуска автомобилей в 13,8 тысячи штук за 2024 год коллективу автомобилестроителей предстоит выполнить план в 19,4 тысячи автомобилей. Цифра большая, но мы принимаем все меры и создаем условия для выполнения такого показателя», — сообщил Яковлев. Гендиректор выступил перед линейными руководителями завода. В 2024 году на развитие технологий, продуктовые и IT-проекты, модернизацию производственных мощностей и оборудования планируется направить более 16 млрд рублей. Сумма также включает статьи социальной, экологической и пожарной направленности. Завод начал закупку значительных объектов оборудования. Только в строящемся сборочном корпусе будет установлено 1,089 тысячи единиц новой техники. Для проекта «Мосты» установят 67 единиц оборудования. Позиции будут приобретаться для новых участков «Барабан-ступица», «Чашка-цапфа», «Картер моста». Также агрегаты понадобятся для технического перевооружения литейного производства, чтобы модернизировать технологию изготовления высокопрочного чугуна. «Урал» в течение года построит несколько объектов. Кроме сборочного цеха, появятся склад товарно-материальных ценностей, полигон для утилизации отходов, новое помещение музея. Завод оборудует парковку автомобилей у восточной проходной № 1 на 44 машиноместа, стоянку под некомплектные автомобили. Пройдет реконструкция прессово-кузовного корпуса № 1, запланирован капитальный ремонт 12 душевых, 22 санузлов, устройство трех гемба-офисов предприятия.