04 марта 2024

На миасском автозаводе на 41% увеличили план выпуска машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Русский экономический форум. Челябинск, яковлев павел
Павел Яковлев рассказал о планах автозавода на 2024 год Фото:

На автозаводе «Урал» на 41% в 2024 году увеличили план выпуска автомобилей. Как на совещании руководителе заявил гендиректор Павел Яковлев, в течение года произведут 19,4 тысячи машин.

«В сравнении с 2023 годом и объемом выпуска автомобилей в 13,8 тысячи штук за 2024 год коллективу автомобилестроителей предстоит выполнить план в 19,4 тысячи автомобилей. Цифра большая, но мы принимаем все меры и создаем условия для выполнения такого показателя», — сообщил Яковлев.

Гендиректор выступил перед линейными руководителями завода. В 2024 году на развитие технологий, продуктовые и IT-проекты, модернизацию производственных мощностей и оборудования планируется направить более 16 млрд рублей. Сумма также включает статьи социальной, экологической и пожарной направленности.

Завод начал закупку значительных объектов оборудования. Только в строящемся сборочном корпусе будет установлено 1,089 тысячи единиц новой техники. Для проекта «Мосты» установят 67 единиц оборудования. Позиции будут приобретаться для новых участков «Барабан-ступица», «Чашка-цапфа», «Картер моста». Также агрегаты понадобятся для технического перевооружения литейного производства, чтобы модернизировать технологию изготовления высокопрочного чугуна.

«Урал» в течение года построит несколько объектов. Кроме сборочного цеха, появятся склад товарно-материальных ценностей, полигон для утилизации отходов, новое помещение музея. Завод оборудует парковку автомобилей у восточной проходной № 1 на 44 машиноместа, стоянку под некомплектные автомобили. Пройдет реконструкция прессово-кузовного корпуса № 1, запланирован капитальный ремонт 12 душевых, 22 санузлов, устройство трех гемба-офисов предприятия.

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На автозаводе «Урал» на 41% в 2024 году увеличили план выпуска автомобилей. Как на совещании руководителе заявил гендиректор Павел Яковлев, в течение года произведут 19,4 тысячи машин. «В сравнении с 2023 годом и объемом выпуска автомобилей в 13,8 тысячи штук за 2024 год коллективу автомобилестроителей предстоит выполнить план в 19,4 тысячи автомобилей. Цифра большая, но мы принимаем все меры и создаем условия для выполнения такого показателя», — сообщил Яковлев. Гендиректор выступил перед линейными руководителями завода. В 2024 году на развитие технологий, продуктовые и IT-проекты, модернизацию производственных мощностей и оборудования планируется направить более 16 млрд рублей. Сумма также включает статьи социальной, экологической и пожарной направленности. Завод начал закупку значительных объектов оборудования. Только в строящемся сборочном корпусе будет установлено 1,089 тысячи единиц новой техники. Для проекта «Мосты» установят 67 единиц оборудования. Позиции будут приобретаться для новых участков «Барабан-ступица», «Чашка-цапфа», «Картер моста». Также агрегаты понадобятся для технического перевооружения литейного производства, чтобы модернизировать технологию изготовления высокопрочного чугуна. «Урал» в течение года построит несколько объектов. Кроме сборочного цеха, появятся склад товарно-материальных ценностей, полигон для утилизации отходов, новое помещение музея. Завод оборудует парковку автомобилей у восточной проходной № 1 на 44 машиноместа, стоянку под некомплектные автомобили. Пройдет реконструкция прессово-кузовного корпуса № 1, запланирован капитальный ремонт 12 душевых, 22 санузлов, устройство трех гемба-офисов предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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