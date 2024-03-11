Челябинец пытался похитить двух лошадей у коневода

Житель Верхнеуральского района Челябинской области пытался похитить двух лошадей у коневода из соседнего района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, довести свой преступный умысел до конца он не смог и впоследствии был задержан.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 47-летний житель Верхнеуральского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Уже в отделе полиции мужчина признался в своих намерениях похитить животных. Но план сорвался из-за того, что он не смог затолкнуть их в грузовик. Хозяин же, в свою очередь, оперативно заметил пропажу и смог отыскать лошадей.
В отношении несостоявшегося похитителя возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Его отправили под подписку о невыезде.
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