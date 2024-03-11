11 марта 2024

Челябинец пытался похитить двух лошадей у коневода

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лошади
Похититель не смог затолкнуть животных в грузовик Фото:

Житель Верхнеуральского района Челябинской области пытался похитить двух лошадей у коневода из соседнего района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, довести свой преступный умысел до конца он не смог и впоследствии был задержан.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 47-летний житель Верхнеуральского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Уже в отделе полиции мужчина признался в своих намерениях похитить животных. Но план сорвался из-за того, что он не смог затолкнуть их в грузовик. Хозяин же, в свою очередь, оперативно заметил пропажу и смог отыскать лошадей.

В отношении несостоявшегося похитителя возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Его отправили под подписку о невыезде.

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Житель Верхнеуральского района Челябинской области пытался похитить двух лошадей у коневода из соседнего района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, довести свой преступный умысел до конца он не смог и впоследствии был задержан. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 47-летний житель Верхнеуральского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Уже в отделе полиции мужчина признался в своих намерениях похитить животных. Но план сорвался из-за того, что он не смог затолкнуть их в грузовик. Хозяин же, в свою очередь, оперативно заметил пропажу и смог отыскать лошадей. В отношении несостоявшегося похитителя возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Его отправили под подписку о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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