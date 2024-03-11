Челябинец пытался похитить двух лошадей у коневода

12 марта 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Похититель не смог затолкнуть животных в грузовик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Верхнеуральского района Челябинской области пытался похитить двух лошадей у коневода из соседнего района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, довести свой преступный умысел до конца он не смог и впоследствии был задержан. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 47-летний житель Верхнеуральского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Уже в отделе полиции мужчина признался в своих намерениях похитить животных. Но план сорвался из-за того, что он не смог затолкнуть их в грузовик. Хозяин же, в свою очередь, оперативно заметил пропажу и смог отыскать лошадей. В отношении несостоявшегося похитителя возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Его отправили под подписку о невыезде.

Житель Верхнеуральского района Челябинской области пытался похитить двух лошадей у коневода из соседнего района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, довести свой преступный умысел до конца он не смог и впоследствии был задержан. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 47-летний житель Верхнеуральского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Уже в отделе полиции мужчина признался в своих намерениях похитить животных. Но план сорвался из-за того, что он не смог затолкнуть их в грузовик. Хозяин же, в свою очередь, оперативно заметил пропажу и смог отыскать лошадей. В отношении несостоявшегося похитителя возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Его отправили под подписку о невыезде.