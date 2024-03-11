11 марта 2024

В Челябинской области задержали мужчину, убившего брата табуреткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Пьяный конфликт привел к смерти Фото:

В Челябинской области задержали мужчину, который, по версии следствия, во время пьяного застолья убил брата табуреткой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, после задержания его отправили в СИЗО.

«В настоящее время лицо, совершившее преступление, задержано, ему предъявлено обвинение, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Убийство произошло 9 марта. Братья совместно выпивали. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда один из них забил другого металлической табуреткой.

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В Челябинской области задержали мужчину, который, по версии следствия, во время пьяного застолья убил брата табуреткой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, после задержания его отправили в СИЗО. «В настоящее время лицо, совершившее преступление, задержано, ему предъявлено обвинение, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Убийство произошло 9 марта. Братья совместно выпивали. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда один из них забил другого металлической табуреткой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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