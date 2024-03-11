В Челябинской области задержали мужчину, убившего брата табуреткой

В Челябинской области задержали мужчину, который, по версии следствия, во время пьяного застолья убил брата табуреткой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, после задержания его отправили в СИЗО.
«В настоящее время лицо, совершившее преступление, задержано, ему предъявлено обвинение, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Убийство произошло 9 марта. Братья совместно выпивали. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда один из них забил другого металлической табуреткой.
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