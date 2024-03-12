Власти Сургута хотят избавиться от светофоров на ключевой автомагистрали

В Сургуте хотят убрать все светофоры с Нефтеюганского шоссе
Власти Сургута планируют убрать светофоры с Нефтеюганского шоссе, чтобы решить проблему автомобильных пробок. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов.
«Мы смотрим в перспективе, чтобы Нефтеюганское шоссе сделать вообще без светофорного движения», — рассказал глава города «Сургутской трибуне». При этом он подчеркнул, что расширить этот участок дороги, как и улицу Аэрофлотскую не представляется возможным.
Также эксперты находятся в процессе проектирования дорожных развязок, чтобы сделать Нефтеюганское шоссе сквозным. Решается, будут ли эти развязки кольцевыми, или путепроводами.
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