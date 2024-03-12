Власти Сургута хотят избавиться от светофоров на ключевой автомагистрали

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В Сургуте хотят убрать все светофоры с Нефтеюганского шоссе Фото:

Власти Сургута планируют убрать светофоры с Нефтеюганского шоссе, чтобы решить проблему автомобильных пробок. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов.

«Мы смотрим в перспективе, чтобы Нефтеюганское шоссе сделать вообще без светофорного движения», — рассказал глава города «Сургутской трибуне». При этом он подчеркнул, что расширить этот участок дороги, как и улицу Аэрофлотскую не представляется возможным.

Также эксперты находятся в процессе проектирования дорожных развязок, чтобы сделать Нефтеюганское шоссе сквозным. Решается, будут ли эти развязки кольцевыми, или путепроводами.

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Власти Сургута планируют убрать светофоры с Нефтеюганского шоссе, чтобы решить проблему автомобильных пробок. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов. «Мы смотрим в перспективе, чтобы Нефтеюганское шоссе сделать вообще без светофорного движения», — рассказал глава города «Сургутской трибуне». При этом он подчеркнул, что расширить этот участок дороги, как и улицу Аэрофлотскую не представляется возможным. Также эксперты находятся в процессе проектирования дорожных развязок, чтобы сделать Нефтеюганское шоссе сквозным. Решается, будут ли эти развязки кольцевыми, или путепроводами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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