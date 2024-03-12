Власти Сургута хотят избавиться от светофоров на ключевой автомагистрали

12 марта 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

В Сургуте хотят убрать все светофоры с Нефтеюганского шоссе Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти Сургута планируют убрать светофоры с Нефтеюганского шоссе, чтобы решить проблему автомобильных пробок. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов. «Мы смотрим в перспективе, чтобы Нефтеюганское шоссе сделать вообще без светофорного движения», — рассказал глава города «Сургутской трибуне». При этом он подчеркнул, что расширить этот участок дороги, как и улицу Аэрофлотскую не представляется возможным. Также эксперты находятся в процессе проектирования дорожных развязок, чтобы сделать Нефтеюганское шоссе сквозным. Решается, будут ли эти развязки кольцевыми, или путепроводами.

Власти Сургута планируют убрать светофоры с Нефтеюганского шоссе, чтобы решить проблему автомобильных пробок. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов. «Мы смотрим в перспективе, чтобы Нефтеюганское шоссе сделать вообще без светофорного движения», — рассказал глава города «Сургутской трибуне». При этом он подчеркнул, что расширить этот участок дороги, как и улицу Аэрофлотскую не представляется возможным. Также эксперты находятся в процессе проектирования дорожных развязок, чтобы сделать Нефтеюганское шоссе сквозным. Решается, будут ли эти развязки кольцевыми, или путепроводами.