Прокуратура остановила буллинг в школе Златоуста

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Клипарт. Магнитогорск, прокуратура, погоны
Прокуратура провела проверку в школе Златоуста Фото:

Вмешательство прокуратуры помогло остановить буллинг девочки в школе № 90 Златоуста (Челябинская область). Об этом в социальных сетях сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, отметив, что и директора школы, и главу города привлекли к ответственности.

«По результатам проверки директору МАОУ „СОШ 90“ внесено представление об устранении нарушений, он привлечен к ответственности. Установлено, что работа по предотвращению буллинга не проводилась и на территории города, главе Златоустовского городского округа внесено представление по устранению нарушений», — написала в своем telegram-канале Мизулина.

По ее словам, что после огласки истории в школе провели родительское собрание, с подростками, которые унижали и насмехались над другими детьми, провели беседу. Сейчас девочка перестала подвергаться травле и планирует продолжить обучение в своем классе.

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Вмешательство прокуратуры помогло остановить буллинг девочки в школе № 90 Златоуста (Челябинская область). Об этом в социальных сетях сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, отметив, что и директора школы, и главу города привлекли к ответственности. «По результатам проверки директору МАОУ „СОШ 90“ внесено представление об устранении нарушений, он привлечен к ответственности. Установлено, что работа по предотвращению буллинга не проводилась и на территории города, главе Златоустовского городского округа внесено представление по устранению нарушений», — написала в своем telegram-канале Мизулина. По ее словам, что после огласки истории в школе провели родительское собрание, с подростками, которые унижали и насмехались над другими детьми, провели беседу. Сейчас девочка перестала подвергаться травле и планирует продолжить обучение в своем классе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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