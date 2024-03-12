Прокуратура остановила буллинг в школе Златоуста

Вмешательство прокуратуры помогло остановить буллинг девочки в школе № 90 Златоуста (Челябинская область). Об этом в социальных сетях сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, отметив, что и директора школы, и главу города привлекли к ответственности.
«По результатам проверки директору МАОУ „СОШ 90“ внесено представление об устранении нарушений, он привлечен к ответственности. Установлено, что работа по предотвращению буллинга не проводилась и на территории города, главе Златоустовского городского округа внесено представление по устранению нарушений», — написала в своем telegram-канале Мизулина.
По ее словам, что после огласки истории в школе провели родительское собрание, с подростками, которые унижали и насмехались над другими детьми, провели беседу. Сейчас девочка перестала подвергаться травле и планирует продолжить обучение в своем классе.
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