«Екатеринбургэнергосбыт» перешел к московским энергетикам

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Подстанция 220 кВ "Калининская". Екатеринбург, ток, провода, напряжение, энергия, подстанция, энергетика, линии электропередач, электричество, электропередача, электроснабжение
В компании уже нашли человека на пост директора (архивное фото) Фото:

«Мосэнергосбыт» выкупил 91% акций «Екатеринбургэнергосбыта». О закрытии сделки, объявленной еще в середине февраля, сообщил информированный источник.

«В результате торгов больше 91,044% „Екатеринбургэнергосбыта“ купило АО „Мосэнергосбыт“», — передает профильный telegram-канал «ЖЭК Потрошитель». По его данным, имя нового директора не разглашается, но кандидатура уже подобрана.

«Интер РАО», куда входит в «Мосэнегргосбыт», потратило на приобретение у «Россетей» «Екатеринбургэнергосбыта» и «Псковэнергосбыта» около 5,9 млрд рублей. Однако, если «Интер РАО» приобрела только долю екатеринбургской компании, то псковская сбытовая компания перейдет под контроль холдинга полностью.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Мосэнергосбыт». В компании не ответили на звонок.

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«Мосэнергосбыт» выкупил 91% акций «Екатеринбургэнергосбыта». О закрытии сделки, объявленной еще в середине февраля, сообщил информированный источник. «В результате торгов больше 91,044% „Екатеринбургэнергосбыта“ купило АО „Мосэнергосбыт“», — передает профильный telegram-канал «ЖЭК Потрошитель». По его данным, имя нового директора не разглашается, но кандидатура уже подобрана. «Интер РАО», куда входит в «Мосэнегргосбыт», потратило на приобретение у «Россетей» «Екатеринбургэнергосбыта» и «Псковэнергосбыта» около 5,9 млрд рублей. Однако, если «Интер РАО» приобрела только долю екатеринбургской компании, то псковская сбытовая компания перейдет под контроль холдинга полностью. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Мосэнергосбыт». В компании не ответили на звонок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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