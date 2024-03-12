«Екатеринбургэнергосбыт» перешел к московским энергетикам

«Мосэнергосбыт» выкупил 91% акций «Екатеринбургэнергосбыта». О закрытии сделки, объявленной еще в середине февраля, сообщил информированный источник.
«В результате торгов больше 91,044% „Екатеринбургэнергосбыта“ купило АО „Мосэнергосбыт“», — передает профильный telegram-канал «ЖЭК Потрошитель». По его данным, имя нового директора не разглашается, но кандидатура уже подобрана.
«Интер РАО», куда входит в «Мосэнегргосбыт», потратило на приобретение у «Россетей» «Екатеринбургэнергосбыта» и «Псковэнергосбыта» около 5,9 млрд рублей. Однако, если «Интер РАО» приобрела только долю екатеринбургской компании, то псковская сбытовая компания перейдет под контроль холдинга полностью.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Мосэнергосбыт». В компании не ответили на звонок.
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