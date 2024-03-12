Экономика Бизнес «Екатеринбургэнергосбыт» перешел к московским энергетикам 12 марта 2024 в 20:41 Размер текста - 17 + В компании уже нашли человека на пост директора (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU «Мосэнергосбыт» выкупил 91% акций «Екатеринбургэнергосбыта». О закрытии сделки, объявленной еще в середине февраля, сообщил информированный источник. «В результате торгов больше 91,044% „Екатеринбургэнергосбыта“ купило АО „Мосэнергосбыт“», — передает профильный telegram-канал «ЖЭК Потрошитель». По его данным, имя нового директора не разглашается, но кандидатура уже подобрана. «Интер РАО», куда входит в «Мосэнегргосбыт», потратило на приобретение у «Россетей» «Екатеринбургэнергосбыта» и «Псковэнергосбыта» около 5,9 млрд рублей. Однако, если «Интер РАО» приобрела только долю екатеринбургской компании, то псковская сбытовая компания перейдет под контроль холдинга полностью. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Мосэнергосбыт». В компании не ответили на звонок. «Мосэнергосбыт» выкупил 91% акций «Екатеринбургэнергосбыта». О закрытии сделки, объявленной еще в середине февраля, сообщил информированный источник. «В результате торгов больше 91,044% „Екатеринбургэнергосбыта“ купило АО „Мосэнергосбыт“», — передает профильный telegram-канал «ЖЭК Потрошитель». По его данным, имя нового директора не разглашается, но кандидатура уже подобрана. «Интер РАО», куда входит в «Мосэнегргосбыт», потратило на приобретение у «Россетей» «Екатеринбургэнергосбыта» и «Псковэнергосбыта» около 5,9 млрд рублей. Однако, если «Интер РАО» приобрела только долю екатеринбургской компании, то псковская сбытовая компания перейдет под контроль холдинга полностью. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Мосэнергосбыт». В компании не ответили на звонок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям