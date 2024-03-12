12 марта 2024

Пермские предприниматели начали избавляться от сап-станций

© Служба новостей «URA.RU»
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Сап-станции продают в разных районах города Фото:

В Перми предприниматели в преддверии летнего сезона начали выставлять на продажу сап-станции. Готовый бизнес отдают по цене от 259 тысяч до 1,5 млн рублей, сказано на сайте объявлений «Авито».

«Продам готовый, доходный бизнес под ключ. Полностью оборудованная sup-станция в Закамске. Есть удобная диванная зона на деревянном подиуме, контейнер для хранения инвентаря, сапы, весла и насосы. Стоимость бизнеса — 1,5 млн рублей», — пишет продавец.

Еще одну станцию продают в Дзержинском районе. Ее готовы отдать за 259 тысяч рублей. За эту стоимость покупатель получит сапборды, весла и сапасательные жилеты. Продавец отмечает, что за один сезон бизнес может принести до 500 тысяч рублей.

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В Перми предприниматели в преддверии летнего сезона начали выставлять на продажу сап-станции. Готовый бизнес отдают по цене от 259 тысяч до 1,5 млн рублей, сказано на сайте объявлений «Авито». «Продам готовый, доходный бизнес под ключ. Полностью оборудованная sup-станция в Закамске. Есть удобная диванная зона на деревянном подиуме, контейнер для хранения инвентаря, сапы, весла и насосы. Стоимость бизнеса — 1,5 млн рублей», — пишет продавец. Еще одну станцию продают в Дзержинском районе. Ее готовы отдать за 259 тысяч рублей. За эту стоимость покупатель получит сапборды, весла и сапасательные жилеты. Продавец отмечает, что за один сезон бизнес может принести до 500 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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