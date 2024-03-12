Экономика Бизнес Пермские предприниматели начали избавляться от сап-станций 13 марта 2024 в 08:49 Размер текста - 17 + Сап-станции продают в разных районах города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми предприниматели в преддверии летнего сезона начали выставлять на продажу сап-станции. Готовый бизнес отдают по цене от 259 тысяч до 1,5 млн рублей, сказано на сайте объявлений «Авито». «Продам готовый, доходный бизнес под ключ. Полностью оборудованная sup-станция в Закамске. Есть удобная диванная зона на деревянном подиуме, контейнер для хранения инвентаря, сапы, весла и насосы. Стоимость бизнеса — 1,5 млн рублей», — пишет продавец. Еще одну станцию продают в Дзержинском районе. Ее готовы отдать за 259 тысяч рублей. За эту стоимость покупатель получит сапборды, весла и сапасательные жилеты. Продавец отмечает, что за один сезон бизнес может принести до 500 тысяч рублей. В Перми предприниматели в преддверии летнего сезона начали выставлять на продажу сап-станции. Готовый бизнес отдают по цене от 259 тысяч до 1,5 млн рублей, сказано на сайте объявлений «Авито». «Продам готовый, доходный бизнес под ключ. Полностью оборудованная sup-станция в Закамске. Есть удобная диванная зона на деревянном подиуме, контейнер для хранения инвентаря, сапы, весла и насосы. Стоимость бизнеса — 1,5 млн рублей», — пишет продавец. Еще одну станцию продают в Дзержинском районе. Ее готовы отдать за 259 тысяч рублей. За эту стоимость покупатель получит сапборды, весла и сапасательные жилеты. Продавец отмечает, что за один сезон бизнес может принести до 500 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям