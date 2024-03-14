США начали использовать на Украине новую версию ЗРК Patriot

14 марта 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине используется новая модификация американского зенитного ракетного комплекса Patriot, которая отличается повышенной мобильностью благодаря интеграции пусковых установок и радаров на автомобильное шасси. Об этом сообщил военный аналитик Алексей Леонков. «Соединенные Штаты применяют на Украине новую версию ЗРК, у которой транспортно-пусковые контейнеры с зенитными ракетами и другие элементы системы интегрированы на шасси боевой машины. Это резко повышает мобильность комплекса и позволяет успешно применять его для воздушных засад или для прикрытия конкретных направлений со сменой позиции», — сообщил Леонков, слова которого приводит РИА Новости. По уточнению эксперта, управление новой версией комплекса возможно исключительно со стороны американских боевых расчетов, состоящих из кадровых военнослужащих США. Это отличает ее от традиционного объектового варианта ЗРК Patriot, который ранее был поставлен Украине и который имеет более громоздкую структуру с отдельными полуприцепами для транспортировки ракет и радаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине используется новая модификация американского зенитного ракетного комплекса Patriot, которая отличается повышенной мобильностью благодаря интеграции пусковых установок и радаров на автомобильное шасси. Об этом сообщил военный аналитик Алексей Леонков. «Соединенные Штаты применяют на Украине новую версию ЗРК, у которой транспортно-пусковые контейнеры с зенитными ракетами и другие элементы системы интегрированы на шасси боевой машины. Это резко повышает мобильность комплекса и позволяет успешно применять его для воздушных засад или для прикрытия конкретных направлений со сменой позиции», — сообщил Леонков, слова которого приводит РИА Новости. По уточнению эксперта, управление новой версией комплекса возможно исключительно со стороны американских боевых расчетов, состоящих из кадровых военнослужащих США. Это отличает ее от традиционного объектового варианта ЗРК Patriot, который ранее был поставлен Украине и который имеет более громоздкую структуру с отдельными полуприцепами для транспортировки ракет и радаров.