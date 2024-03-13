Директор челябинского лицея ответил на претензии родителей

В лицее №37 Челябинска запланирован ремонт после повреждения крыши

14 марта 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

В школе после очистки крыши от снега протек потолок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинском лицее №37 ближайшим летом отремонтируют кровлю, которая была повреждена при очистке крыши от снега. Также летом проведут замену труб канализации, которые заилились из-за прорыва системы отопления. Об этом URA.RU в ответ на претензии родителей учащихся сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Установить дефекты и выполнить ремонт кровли в настоящее время не представляется возможным в связи с погодными условиями. Ремонт поврежденного участка кровли и ремонт учебных кабинетов панируется выполнить в летний период 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии со ссылкой на директора школы. В школе уточнили, что кровля в здании по улице Коммунаров, 4 отремонтирована в 2012 году. До этого года крыша не протекала, но текущей зимой после очистки снега было нарушено кровельное покрытие, что привело к намоканию наружных стен в кабинетах. Также руководство образовательного учреждения сообщило, что планируется заменить последние деревянные оконные блоки в двух кабинетах и коридорах. «В августе 2023 года в связи с аварией на наружных сетях теплоснабжения было затоплено подвальное помещение, в здании стоял запах сырости и произошло заиливание труб канализации. Замену труб канализации, в том числе в кабинете технологии, планируется провести в летний период текущего года», — добавили в школе. Сейчас поменять трубы невозможно, так как они расположены под полом. По словам директора школы, система отопления находится в рабочем состоянии, о чем свидетельствует акт готовности к отопительному сезону. Температурный режим соответствует санитарным нормам. Также директор отметил, что для экономии воды в питьевых фонтанчиках установлены краны, они находятся в открытом доступе. А покупка и ремонт парт со стульями ведется своевременно, последняя закупка прошла в 2022 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В челябинском лицее №37 ближайшим летом отремонтируют кровлю, которая была повреждена при очистке крыши от снега. Также летом проведут замену труб канализации, которые заилились из-за прорыва системы отопления. Об этом URA.RU в ответ на претензии родителей учащихся сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Установить дефекты и выполнить ремонт кровли в настоящее время не представляется возможным в связи с погодными условиями. Ремонт поврежденного участка кровли и ремонт учебных кабинетов панируется выполнить в летний период 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии со ссылкой на директора школы. В школе уточнили, что кровля в здании по улице Коммунаров, 4 отремонтирована в 2012 году. До этого года крыша не протекала, но текущей зимой после очистки снега было нарушено кровельное покрытие, что привело к намоканию наружных стен в кабинетах. Также руководство образовательного учреждения сообщило, что планируется заменить последние деревянные оконные блоки в двух кабинетах и коридорах. «В августе 2023 года в связи с аварией на наружных сетях теплоснабжения было затоплено подвальное помещение, в здании стоял запах сырости и произошло заиливание труб канализации. Замену труб канализации, в том числе в кабинете технологии, планируется провести в летний период текущего года», — добавили в школе. Сейчас поменять трубы невозможно, так как они расположены под полом. По словам директора школы, система отопления находится в рабочем состоянии, о чем свидетельствует акт готовности к отопительному сезону. Температурный режим соответствует санитарным нормам. Также директор отметил, что для экономии воды в питьевых фонтанчиках установлены краны, они находятся в открытом доступе. А покупка и ремонт парт со стульями ведется своевременно, последняя закупка прошла в 2022 году.