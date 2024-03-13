Челябинец после участия в СВО выплатил своим детям 1,5 млн рублей

14 марта 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Мужчина решил закрыть свой долг по алиментам Фото: Игорь Пантин © URA.RU Житель Челябинской области после подписания контракта с Минобороны РФ и участия в СВО выплатил своим детям 1,5 млн рублей алиментов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по региону. «Размер долга составил 1,6 млн рублей. Должник в 2023 году подписал контракт с Минобороны РФ и воюет в зоне спецоперации. Это стало известно из разговора с падчерицей должника. А позже девушка пришла и попросила квитанции для оплаты долга, мол, отчим перечислил на ее счет полтора миллиона рублей со строгим наказом перевести эти деньги родным детям», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП. Через несколько дней деньги действительно поступили на счет судебных приставов. Вся сумма была перечислена детям бойца. Ему осталось выплатить им около 130 тысяч. Боец решил довести дело до конца и искупить свою вину перед родными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинской области после подписания контракта с Минобороны РФ и участия в СВО выплатил своим детям 1,5 млн рублей алиментов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по региону. «Размер долга составил 1,6 млн рублей. Должник в 2023 году подписал контракт с Минобороны РФ и воюет в зоне спецоперации. Это стало известно из разговора с падчерицей должника. А позже девушка пришла и попросила квитанции для оплаты долга, мол, отчим перечислил на ее счет полтора миллиона рублей со строгим наказом перевести эти деньги родным детям», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП. Через несколько дней деньги действительно поступили на счет судебных приставов. Вся сумма была перечислена детям бойца. Ему осталось выплатить им около 130 тысяч. Боец решил довести дело до конца и искупить свою вину перед родными.