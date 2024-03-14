Пермский цирк устроил шоу и экскурсию для слепых. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие Нижнетагильского государственного цирка после реконструкции. Свердловская область, Нижний Тагил , цирк, арена, шоу
Цирк становится доступнее (архивное фото) Фото:

В Пермском цирке шоу устроили для слабовидящих и незрячих гостей. Для них также провели особую тактильную экскурсию. Как пояснили в Росгосцирке, таким образом был запущен очередной этап проекта «Цирк на ощупь».

«Участниками тактильной экскурсии стали ребята из общеобразовательной школы-интерната Пермского края (учебное отделение для слепых и слабовидящих детей), а также читатели Пермской краевой библиотеки для слепых. Экскурсанты знакомились с устройством цирковой арены, с интересом изучали реквизиты клоунов, дрессировщиков и даже забирались на „колесо смелости“», — сообщается на странице Росгосцирка в соцсети «ВКонтакте». Также ребята посетили открытую репетицию программы «Итальянский цирк: слоны и тигры». Для полного погружения людей с нарушением зрения в цирковую атмосферу шоу сопровождалось подробными тифлокомментариями.

Первое полноценное шоу «Итальянский цирк: слоны и тигры» для людей с нарушением зрения шоу состоится 17 марта. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми создали тактильную карту города для незрячих. На ней можно руками «рассмотреть» местные достопримечательности.

https://vk.com/permcircusofficial?z=photo-92464423_457256232%2Fwall-57207269_28810
Слона дети могли погладить руками
https://vk.com/permcircusofficial?z=photo-92464423_457256233%2Fwall-57207269_28810
В шляпу фокусника можно осмотреть внимательно и ощупать
https://vk.com/permcircusofficial?z=photo-92464423_457256234%2Fwall-57207269_28810
Ребята испытали себя на «Колесе смелости»
https://vk.com/permcircusofficial?z=photo-92464423_457256236%2Fwall-57207269_28810
И проверили нос клоуна

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском цирке шоу устроили для слабовидящих и незрячих гостей. Для них также провели особую тактильную экскурсию. Как пояснили в Росгосцирке, таким образом был запущен очередной этап проекта «Цирк на ощупь». «Участниками тактильной экскурсии стали ребята из общеобразовательной школы-интерната Пермского края (учебное отделение для слепых и слабовидящих детей), а также читатели Пермской краевой библиотеки для слепых. Экскурсанты знакомились с устройством цирковой арены, с интересом изучали реквизиты клоунов, дрессировщиков и даже забирались на „колесо смелости“», — сообщается на странице Росгосцирка в соцсети «ВКонтакте». Также ребята посетили открытую репетицию программы «Итальянский цирк: слоны и тигры». Для полного погружения людей с нарушением зрения в цирковую атмосферу шоу сопровождалось подробными тифлокомментариями. Первое полноценное шоу «Итальянский цирк: слоны и тигры» для людей с нарушением зрения шоу состоится 17 марта. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми создали тактильную карту города для незрячих. На ней можно руками «рассмотреть» местные достопримечательности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...