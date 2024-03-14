Цирк становится доступнее (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском цирке шоу устроили для слабовидящих и незрячих гостей. Для них также провели особую тактильную экскурсию. Как пояснили в Росгосцирке, таким образом был запущен очередной этап проекта «Цирк на ощупь».

«Участниками тактильной экскурсии стали ребята из общеобразовательной школы-интерната Пермского края (учебное отделение для слепых и слабовидящих детей), а также читатели Пермской краевой библиотеки для слепых. Экскурсанты знакомились с устройством цирковой арены, с интересом изучали реквизиты клоунов, дрессировщиков и даже забирались на „колесо смелости“», — сообщается на странице Росгосцирка в соцсети «ВКонтакте». Также ребята посетили открытую репетицию программы «Итальянский цирк: слоны и тигры». Для полного погружения людей с нарушением зрения в цирковую атмосферу шоу сопровождалось подробными тифлокомментариями.

Первое полноценное шоу «Итальянский цирк: слоны и тигры» для людей с нарушением зрения шоу состоится 17 марта. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми создали тактильную карту города для незрячих. На ней можно руками «рассмотреть» местные достопримечательности.

Слона дети могли погладить руками Росгосцирк в ВК https://vk.com/permcircusofficial?z=photo-92464423_457256232%2Fwall-57207269_28810

В шляпу фокусника можно осмотреть внимательно и ощупать Росгосцирк в ВК https://vk.com/permcircusofficial?z=photo-92464423_457256233%2Fwall-57207269_28810

Ребята испытали себя на «Колесе смелости» Росгосцирк в ВК https://vk.com/permcircusofficial?z=photo-92464423_457256234%2Fwall-57207269_28810

И проверили нос клоуна Росгосцирк в ВК https://vk.com/permcircusofficial?z=photo-92464423_457256236%2Fwall-57207269_28810