Екатеринбуржца осудили за перевозку двух килограммов наркотиков из Петербурга

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Приговор Александру Кузнецову в суде Центрального района. Челябинск, замок, тюрьма, решетка, суд, клетка
Мужчину ранее судили дважды за оборот наркотиков Фото:

В Ревде в октябре 2023 года задержали екатеринбуржца с двумя килограммами наркотиков, которые он привез из Санкт-Петербурга. Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре Свердловской области.

«В мае—июне 2023 года вступив в преступный сговор на совершение аналогичных деяний с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, прибыл в Санкт-Петербург. Мужчина забрал из тайника крупную партию наркотиков массой более двух килограммов и перевез их на автомобиле в Свердловскую область для дальнейшего сбыта. В октябре 2023 года в Ревде мужчина был задержан», — сказано в сообщении.

Прокуратура отмечает, что екатеринбуржец ранее был осужден дважды за аналогичные преступления. Ревдинский горсуд назначил мужчине 11 лет лишения свободы. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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В Ревде в октябре 2023 года задержали екатеринбуржца с двумя килограммами наркотиков, которые он привез из Санкт-Петербурга. Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре Свердловской области. «В мае—июне 2023 года вступив в преступный сговор на совершение аналогичных деяний с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, прибыл в Санкт-Петербург. Мужчина забрал из тайника крупную партию наркотиков массой более двух килограммов и перевез их на автомобиле в Свердловскую область для дальнейшего сбыта. В октябре 2023 года в Ревде мужчина был задержан», — сказано в сообщении. Прокуратура отмечает, что екатеринбуржец ранее был осужден дважды за аналогичные преступления. Ревдинский горсуд назначил мужчине 11 лет лишения свободы. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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