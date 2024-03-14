Екатеринбуржца осудили за перевозку двух килограммов наркотиков из Петербурга

Мужчину ранее судили дважды за оборот наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ревде в октябре 2023 года задержали екатеринбуржца с двумя килограммами наркотиков, которые он привез из Санкт-Петербурга. Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре Свердловской области.

«В мае—июне 2023 года вступив в преступный сговор на совершение аналогичных деяний с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, прибыл в Санкт-Петербург. Мужчина забрал из тайника крупную партию наркотиков массой более двух килограммов и перевез их на автомобиле в Свердловскую область для дальнейшего сбыта. В октябре 2023 года в Ревде мужчина был задержан», — сказано в сообщении.

Прокуратура отмечает, что екатеринбуржец ранее был осужден дважды за аналогичные преступления. Ревдинский горсуд назначил мужчине 11 лет лишения свободы. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.