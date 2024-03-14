14 марта 2024

Мальчик закрыл собой девятимесячную сестру во время обстрела ВСУ Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Два ребенка из села Беловского Белгородской области были ранены во время обстрела, который был осуществлен Вооруженными силами Украины. Девятилетний мальчик по имени Женя защитил свою девятимесячную сестру Ангелину, прикрыв ее своим телом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

«Поговорил с мамой ребят, которая все время находится рядом. У них большая и дружная семья — всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку», — написал Вячеслав Гладков.

Губернатор также уточнил, что оба ребенка получили ранения и находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Врачи оценивают состояние Жени и Ангелины, и для усиления медицинской помощи привлекаются специалисты из федерального центра. Событие произошло 14 марта

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два ребенка из села Беловского Белгородской области были ранены во время обстрела, который был осуществлен Вооруженными силами Украины. Девятилетний мальчик по имени Женя защитил свою девятимесячную сестру Ангелину, прикрыв ее своим телом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «Поговорил с мамой ребят, которая все время находится рядом. У них большая и дружная семья — всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку», — написал Вячеслав Гладков. Губернатор также уточнил, что оба ребенка получили ранения и находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Врачи оценивают состояние Жени и Ангелины, и для усиления медицинской помощи привлекаются специалисты из федерального центра. Событие произошло 14 марта
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...