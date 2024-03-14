Мальчик закрыл собой девятимесячную сестру во время обстрела ВСУ Белгорода

14 марта 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Два ребенка из села Беловского Белгородской области были ранены во время обстрела, который был осуществлен Вооруженными силами Украины. Девятилетний мальчик по имени Женя защитил свою девятимесячную сестру Ангелину, прикрыв ее своим телом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «Поговорил с мамой ребят, которая все время находится рядом. У них большая и дружная семья — всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку», — написал Вячеслав Гладков. Губернатор также уточнил, что оба ребенка получили ранения и находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Врачи оценивают состояние Жени и Ангелины, и для усиления медицинской помощи привлекаются специалисты из федерального центра. Событие произошло 14 марта Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два ребенка из села Беловского Белгородской области были ранены во время обстрела, который был осуществлен Вооруженными силами Украины. Девятилетний мальчик по имени Женя защитил свою девятимесячную сестру Ангелину, прикрыв ее своим телом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «Поговорил с мамой ребят, которая все время находится рядом. У них большая и дружная семья — всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку», — написал Вячеслав Гладков. Губернатор также уточнил, что оба ребенка получили ранения и находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Врачи оценивают состояние Жени и Ангелины, и для усиления медицинской помощи привлекаются специалисты из федерального центра. Событие произошло 14 марта