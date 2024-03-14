14 марта 2024

Мэр Челябинска Котова проголосовала на выборах президента России. Видео

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Выборы. Челябинск
Наталья Котова отдала голос за будещее России Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Мэр Челябинска Наталья Котова 15 марта проголосовала на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Пришла проголосовать за будущее нашей России. За стабильное развитие и за человека, который будет определять ее будущее. Призываю всех челябинцев не остаться равнодушными и прийти на избирательные участки», — заявила Котова URA.RU.

На выборах первым из VIP-чиновников проголосовал губернатор Алексей Текслер. Также отдали свой голос мэры Копейска и Миасса Андрей Фалейчик и Егор Ковальчук. Дистанционно проголосовали председатель облизбиркома Евгений Голицын, министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Выборы президента продлятся три дня — с 15 по 17 марта.

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Мэр Челябинска Наталья Котова 15 марта проголосовала на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Пришла проголосовать за будущее нашей России. За стабильное развитие и за человека, который будет определять ее будущее. Призываю всех челябинцев не остаться равнодушными и прийти на избирательные участки», — заявила Котова URA.RU. На выборах первым из VIP-чиновников проголосовал губернатор Алексей Текслер. Также отдали свой голос мэры Копейска и Миасса Андрей Фалейчик и Егор Ковальчук. Дистанционно проголосовали председатель облизбиркома Евгений Голицын, министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Выборы президента продлятся три дня — с 15 по 17 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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