В Одессе прогремели взрывы

Информации по разрушениям пока нет (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С разницей в несколько минут в Одессе прозвучали два взрыва. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Два взрыва с разницей в несколько минут прозвучали в Одессе на юге Украины», — сообщает украинское издание «Общественное. Новости». Пока нет информации, где именно они прогремели. Также на данный момент отсутствуют данные по пораженным объектам.
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