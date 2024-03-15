В Одессе прогремели взрывы

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, гриб от взрыва, взрыв
Информации по разрушениям пока нет (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С разницей в несколько минут в Одессе прозвучали два взрыва. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Два взрыва с разницей в несколько минут прозвучали в Одессе на юге Украины», — сообщает украинское издание «Общественное. Новости». Пока нет информации, где именно они прогремели. Также на данный момент отсутствуют данные по пораженным объектам.

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С разницей в несколько минут в Одессе прозвучали два взрыва. Об этом сообщают украинские СМИ. «Два взрыва с разницей в несколько минут прозвучали в Одессе на юге Украины», — сообщает украинское издание «Общественное. Новости». Пока нет информации, где именно они прогремели. Также на данный момент отсутствуют данные по пораженным объектам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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