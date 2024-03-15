Жителям Сургута открыли бесплатный вход в музей во время выборов президента РФ

Жители Сургута могут бесплатно посетить парк «Россия — моя история» с 15 по 17 марта
Жители Сургута (ХМАО) могут бесплатно посетить мультимедийный парк «Россия — моя история. Югра» в период выборов президента РФ, которые продлятся до 17 марта. На площадке также расположен избирательный участок.
«Поток людей сегодня наблюдаем очень большой. Люди идут целыми семьями. К тому же, наши экспозиции работают бесплатно», — рассказал Виталий Малыхин в разговоре с журналистами.
В парке работают три выставки. Одна из них посвящена царской династии Рюриковичей.
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