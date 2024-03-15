Жителям Сургута открыли бесплатный вход в музей во время выборов президента РФ

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Выставка "Не словом, а делом" о Петре Великом и Никите Демидове в музее "Россия- Моя история". Екатеринбург, музей россия моя история
Жители Сургута могут бесплатно посетить парк «Россия — моя история» с 15 по 17 марта Фото:

Жители Сургута (ХМАО) могут бесплатно посетить мультимедийный парк «Россия — моя история. Югра» в период выборов президента РФ, которые продлятся до 17 марта. На площадке также расположен избирательный участок.

«Поток людей сегодня наблюдаем очень большой. Люди идут целыми семьями. К тому же, наши экспозиции работают бесплатно», — рассказал Виталий Малыхин в разговоре с журналистами.

В парке работают три выставки. Одна из них посвящена царской династии Рюриковичей.

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Жители Сургута (ХМАО) могут бесплатно посетить мультимедийный парк «Россия — моя история. Югра» в период выборов президента РФ, которые продлятся до 17 марта. На площадке также расположен избирательный участок. «Поток людей сегодня наблюдаем очень большой. Люди идут целыми семьями. К тому же, наши экспозиции работают бесплатно», — рассказал Виталий Малыхин в разговоре с журналистами. В парке работают три выставки. Одна из них посвящена царской династии Рюриковичей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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