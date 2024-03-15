Шольц объявил о создании новой военной коалиции в Рамштайне

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, шольц олаф,  stock
Олаф Шольц заявил о создании коалиции стран для поставок оружия для Украины Фото:

Страны НАТО намерены создать коалицию по поставкам Украине артиллерийского оружия дальнего действия в рамках встреч на авиабазе Рамштайн. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«В рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине артиллерии дальнего действия», — заявил Олаф Шольц. Его слова передает портал phoenix на своем youtube-канале.

Ранее Шольц рассказал, на что пойдут замороженные активы россиян. По его словам, средства планируется использовать для приобретения оружия для Киева.

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Страны НАТО намерены создать коалицию по поставкам Украине артиллерийского оружия дальнего действия в рамках встреч на авиабазе Рамштайн. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «В рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине артиллерии дальнего действия», — заявил Олаф Шольц. Его слова передает портал phoenix на своем youtube-канале. Ранее Шольц рассказал, на что пойдут замороженные активы россиян. По его словам, средства планируется использовать для приобретения оружия для Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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