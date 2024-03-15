Шольц объявил о создании новой военной коалиции в Рамштайне

Олаф Шольц заявил о создании коалиции стран для поставок оружия для Украины
Страны НАТО намерены создать коалицию по поставкам Украине артиллерийского оружия дальнего действия в рамках встреч на авиабазе Рамштайн. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«В рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине артиллерии дальнего действия», — заявил Олаф Шольц. Его слова
Ранее Шольц рассказал, на что пойдут замороженные активы россиян. По его словам, средства планируется использовать для приобретения оружия для Киева.
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