В ХМАО перекрыли трассу из-за погоды

В Нефтеюганском районе ХМАО на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск введено ограничение на движение грузовых транспортных средств и автобусов во всех направлениях. Мера действует на 643 километре автодороги. Информацию сообщает районная Госавтоинспекция.
«Госавтоинспекция Нефтеюганского района информирует о введении временного ограничения движения транспорта. На 643 километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ограничено движение для грузовых транспортных средств и автобусов во всех направлениях», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ограничения также введены на 571 километре вышеуказанной автодороги. Грузовые автомобили и автобусы в направлении города Ханты-Мансийска приостановили движение. В ГИБДД рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.
Из-за метели и снегопада ранее введено скоростное ограничение на автомобильных дорогах «Югра», «Иртыш» и на трассе между Няганью и Талинкой. Установлена максимально разрешенная скорость в 70 км/ч.
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