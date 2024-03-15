В ХМАО перекрыли трассу из-за погоды

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Виды города. Екатеринбург, зима, лес, снегопад, трасса, вид сверху, стройка
Ограничения действуют для грузовиков и автобусов Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск введено ограничение на движение грузовых транспортных средств и автобусов во всех направлениях. Мера действует на 643 километре автодороги. Информацию сообщает районная Госавтоинспекция.

«Госавтоинспекция Нефтеюганского района информирует о введении временного ограничения движения транспорта. На 643 километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ограничено движение для грузовых транспортных средств и автобусов во всех направлениях», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ограничения также введены на 571 километре вышеуказанной автодороги. Грузовые автомобили и автобусы в направлении города Ханты-Мансийска приостановили движение. В ГИБДД рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Из-за метели и снегопада ранее введено скоростное ограничение на автомобильных дорогах «Югра», «Иртыш» и на трассе между Няганью и Талинкой. Установлена максимально разрешенная скорость в 70 км/ч.

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В Нефтеюганском районе ХМАО на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск введено ограничение на движение грузовых транспортных средств и автобусов во всех направлениях. Мера действует на 643 километре автодороги. Информацию сообщает районная Госавтоинспекция. «Госавтоинспекция Нефтеюганского района информирует о введении временного ограничения движения транспорта. На 643 километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ограничено движение для грузовых транспортных средств и автобусов во всех направлениях», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничения также введены на 571 километре вышеуказанной автодороги. Грузовые автомобили и автобусы в направлении города Ханты-Мансийска приостановили движение. В ГИБДД рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок до улучшения погодных условий. Из-за метели и снегопада ранее введено скоростное ограничение на автомобильных дорогах «Югра», «Иртыш» и на трассе между Няганью и Талинкой. Установлена максимально разрешенная скорость в 70 км/ч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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