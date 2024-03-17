17 марта 2024

Пермские приставы нашли должницу по объявлению о продаже вещей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Краевое отделение ФССП. Пермь, долги, судебный пристав, фссп, шеврон фссп
Судебные приставы пришли к пермячке под видом покупателей Фото:

Судебные приставы из Перми нашли скрывающуюся должницу по объявлению о продаже вещей на одном из интернет-ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Женщина взяла микрозайм в 20 тысяч рублей, но выплачивать его не стала. По решению суда, приставы должны были взыскать с нее деньги. Пермячка знала, что ее ищут и скрывалась от сотрудников ГУФССП. Найти должницу удалось с помощью интернета. Пермяка разместила объявление о продаже вещей. Под видом покупательницы с ней связался пристав и пришел на встречу, чтобы вручить женщине постановление о возбуждении исполнительного производства», — рассказали в пресс-службе краевого ГУФССП.

После того, как должница поняла, что ее нашли, она ознакомилась с материалами исполнительного производства. Также женщина решила добровольно погасить задолженность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы из Перми нашли скрывающуюся должницу по объявлению о продаже вещей на одном из интернет-ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Женщина взяла микрозайм в 20 тысяч рублей, но выплачивать его не стала. По решению суда, приставы должны были взыскать с нее деньги. Пермячка знала, что ее ищут и скрывалась от сотрудников ГУФССП. Найти должницу удалось с помощью интернета. Пермяка разместила объявление о продаже вещей. Под видом покупательницы с ней связался пристав и пришел на встречу, чтобы вручить женщине постановление о возбуждении исполнительного производства», — рассказали в пресс-службе краевого ГУФССП. После того, как должница поняла, что ее нашли, она ознакомилась с материалами исполнительного производства. Также женщина решила добровольно погасить задолженность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...