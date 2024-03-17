Пермские приставы нашли должницу по объявлению о продаже вещей

Судебные приставы из Перми нашли скрывающуюся должницу по объявлению о продаже вещей на одном из интернет-ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Женщина взяла микрозайм в 20 тысяч рублей, но выплачивать его не стала. По решению суда, приставы должны были взыскать с нее деньги. Пермячка знала, что ее ищут и скрывалась от сотрудников ГУФССП. Найти должницу удалось с помощью интернета. Пермяка разместила объявление о продаже вещей. Под видом покупательницы с ней связался пристав и пришел на встречу, чтобы вручить женщине постановление о возбуждении исполнительного производства», — рассказали в пресс-службе краевого ГУФССП.
После того, как должница поняла, что ее нашли, она ознакомилась с материалами исполнительного производства. Также женщина решила добровольно погасить задолженность.
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