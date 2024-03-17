Пермские приставы нашли должницу по объявлению о продаже вещей

18 марта 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Судебные приставы пришли к пермячке под видом покупателей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Судебные приставы из Перми нашли скрывающуюся должницу по объявлению о продаже вещей на одном из интернет-ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Женщина взяла микрозайм в 20 тысяч рублей, но выплачивать его не стала. По решению суда, приставы должны были взыскать с нее деньги. Пермячка знала, что ее ищут и скрывалась от сотрудников ГУФССП. Найти должницу удалось с помощью интернета. Пермяка разместила объявление о продаже вещей. Под видом покупательницы с ней связался пристав и пришел на встречу, чтобы вручить женщине постановление о возбуждении исполнительного производства», — рассказали в пресс-службе краевого ГУФССП. После того, как должница поняла, что ее нашли, она ознакомилась с материалами исполнительного производства. Также женщина решила добровольно погасить задолженность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы из Перми нашли скрывающуюся должницу по объявлению о продаже вещей на одном из интернет-ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Женщина взяла микрозайм в 20 тысяч рублей, но выплачивать его не стала. По решению суда, приставы должны были взыскать с нее деньги. Пермячка знала, что ее ищут и скрывалась от сотрудников ГУФССП. Найти должницу удалось с помощью интернета. Пермяка разместила объявление о продаже вещей. Под видом покупательницы с ней связался пристав и пришел на встречу, чтобы вручить женщине постановление о возбуждении исполнительного производства», — рассказали в пресс-службе краевого ГУФССП. После того, как должница поняла, что ее нашли, она ознакомилась с материалами исполнительного производства. Также женщина решила добровольно погасить задолженность.