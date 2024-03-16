Клава Кока проголосовала на выборах президента

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, после приема черновых работ в своей новой московской квартире проголосовала на выборах президента России. Об этом певица рассказала в своих соцсетях.
«Сегодня еще куча дел, надеюсь все успеть. Сейчас заеду проголосовать, потом на съемку, а дальше на студию доделывать треки», — сказала Высокова в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
На избирательном участке Клава Кока встретила своих фанатов, которые попросили сделать совместное фото. «Везде встречаю своих людей», — подписала видео Высокова.
В первый день голосования на избирательные участки пришли многие знаменитости. Например, свой голос отдал рэпер Тимати (Тимур Юнусов), артист Филипп Киркоров, блогерша Анастасия Ивлеева и другие. О том, какие самые необычные избиратели пришли на выборы президента в 2024 году — в материале URA.RU.
*Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
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