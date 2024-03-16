Клава Кока проголосовала на выборах президента

17 марта 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

На избирательном участке певица встретила своих фанатов (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, после приема черновых работ в своей новой московской квартире проголосовала на выборах президента России. Об этом певица рассказала в своих соцсетях. «Сегодня еще куча дел, надеюсь все успеть. Сейчас заеду проголосовать, потом на съемку, а дальше на студию доделывать треки», — сказала Высокова в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На избирательном участке Клава Кока встретила своих фанатов, которые попросили сделать совместное фото. «Везде встречаю своих людей», — подписала видео Высокова. В первый день голосования на избирательные участки пришли многие знаменитости. Например, свой голос отдал рэпер Тимати (Тимур Юнусов), артист Филипп Киркоров, блогерша Анастасия Ивлеева и другие. О том, какие самые необычные избиратели пришли на выборы президента в 2024 году — в материале URA.RU. *Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, после приема черновых работ в своей новой московской квартире проголосовала на выборах президента России. Об этом певица рассказала в своих соцсетях. «Сегодня еще куча дел, надеюсь все успеть. Сейчас заеду проголосовать, потом на съемку, а дальше на студию доделывать треки», — сказала Высокова в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На избирательном участке Клава Кока встретила своих фанатов, которые попросили сделать совместное фото. «Везде встречаю своих людей», — подписала видео Высокова. В первый день голосования на избирательные участки пришли многие знаменитости. Например, свой голос отдал рэпер Тимати (Тимур Юнусов), артист Филипп Киркоров, блогерша Анастасия Ивлеева и другие. О том, какие самые необычные избиратели пришли на выборы президента в 2024 году — в материале URA.RU. *Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ