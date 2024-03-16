16 марта 2024

Клава Кока проголосовала на выборах президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на премии "Мы вместе" на ВДНХ. Москва, клава кока
На избирательном участке певица встретила своих фанатов (архивное фото) Фото:

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, после приема черновых работ в своей новой московской квартире проголосовала на выборах президента России. Об этом певица рассказала в своих соцсетях.

«Сегодня еще куча дел, надеюсь все успеть. Сейчас заеду проголосовать, потом на съемку, а дальше на студию доделывать треки», — сказала Высокова в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На избирательном участке Клава Кока встретила своих фанатов, которые попросили сделать совместное фото. «Везде встречаю своих людей», — подписала видео Высокова.

В первый день голосования на избирательные участки пришли многие знаменитости. Например, свой голос отдал рэпер Тимати (Тимур Юнусов), артист Филипп Киркоров, блогерша Анастасия Ивлеева и другие. О том, какие самые необычные избиратели пришли на выборы президента в 2024 году — в материале URA.RU.

*Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

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Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, после приема черновых работ в своей новой московской квартире проголосовала на выборах президента России. Об этом певица рассказала в своих соцсетях. «Сегодня еще куча дел, надеюсь все успеть. Сейчас заеду проголосовать, потом на съемку, а дальше на студию доделывать треки», — сказала Высокова в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На избирательном участке Клава Кока встретила своих фанатов, которые попросили сделать совместное фото. «Везде встречаю своих людей», — подписала видео Высокова. В первый день голосования на избирательные участки пришли многие знаменитости. Например, свой голос отдал рэпер Тимати (Тимур Юнусов), артист Филипп Киркоров, блогерша Анастасия Ивлеева и другие. О том, какие самые необычные избиратели пришли на выборы президента в 2024 году — в материале URA.RU. *Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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