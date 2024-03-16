Челябинцы определились, чем бы хотели заняться после выхода на пенсию

17 марта 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Путешествия, работа и дача — мечтают челябинцы после выхода на пенсию Фото: Денис Моргунов © URA.RU После выхода на пенсию у опрошенных жителей Челябинска у мужчин среди планируемых активностей на первом месте — работа, у женщин — путешествия. При этом заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины, а посвятить время хобби и внукам — женщины. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «25% челябинцев мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, поскольку не видит жизни без работы (17%). Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%)», — заявляют эксперты сервиса SuperJob. Аналитики отмечают, что в опросе приняли участие представители экономически активного населения старше 45 лет. При этом каждый одиннадцатый планирует уделять время спорту (9%). А 7% рассчитывают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. И лишь 4% горожан планируют на пенсии помогать воспитывать внуков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После выхода на пенсию у опрошенных жителей Челябинска у мужчин среди планируемых активностей на первом месте — работа, у женщин — путешествия. При этом заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины, а посвятить время хобби и внукам — женщины. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «25% челябинцев мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, поскольку не видит жизни без работы (17%). Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%)», — заявляют эксперты сервиса SuperJob. Аналитики отмечают, что в опросе приняли участие представители экономически активного населения старше 45 лет. При этом каждый одиннадцатый планирует уделять время спорту (9%). А 7% рассчитывают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. И лишь 4% горожан планируют на пенсии помогать воспитывать внуков.