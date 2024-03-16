16 марта 2024

Челябинцы определились, чем бы хотели заняться после выхода на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Путешествия, работа и дача — мечтают челябинцы после выхода на пенсию Фото:

После выхода на пенсию у опрошенных жителей Челябинска у мужчин среди планируемых активностей на первом месте — работа, у женщин — путешествия. При этом заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины, а посвятить время хобби и внукам — женщины. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«25% челябинцев мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, поскольку не видит жизни без работы (17%). Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%)», — заявляют эксперты сервиса SuperJob. Аналитики отмечают, что в опросе приняли участие представители экономически активного населения старше 45 лет.

При этом каждый одиннадцатый планирует уделять время спорту (9%). А 7% рассчитывают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. И лишь 4% горожан планируют на пенсии помогать воспитывать внуков.

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После выхода на пенсию у опрошенных жителей Челябинска у мужчин среди планируемых активностей на первом месте — работа, у женщин — путешествия. При этом заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины, а посвятить время хобби и внукам — женщины. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «25% челябинцев мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, поскольку не видит жизни без работы (17%). Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%)», — заявляют эксперты сервиса SuperJob. Аналитики отмечают, что в опросе приняли участие представители экономически активного населения старше 45 лет. При этом каждый одиннадцатый планирует уделять время спорту (9%). А 7% рассчитывают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. И лишь 4% горожан планируют на пенсии помогать воспитывать внуков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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