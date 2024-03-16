В Челябинской области по состоянию на 15 часов 17 марта проголосовало почти 70% избирателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облизбиркома.
«В Челябинской области 17 марта на 15:00 проголосовали 69,31% избирателей с учетом ДЭГ. В абсолютных цифрах это 1 млн 780 тысяч 015 избирателей», — сообщили URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии региона.
Выборы в президенты РФ проходят по всей стране с 15 марта. Кандидатами на пост являются Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Победитель станет главой государства на следующие шесть лет.
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