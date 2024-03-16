16 марта 2024

В Челябинской области проголосовало почти 70% избирателей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021. Подсчет бюллетеней после трехдневных выборов в Госдуму. Магнитогорск
Явка на выборы президента в Челябинской области приближается к 70% Фото:
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В Челябинской области по состоянию на 15 часов 17 марта проголосовало почти 70% избирателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облизбиркома.

«В Челябинской области 17 марта на 15:00 проголосовали 69,31% избирателей с учетом ДЭГ. В абсолютных цифрах это 1 млн 780 тысяч 015 избирателей», — сообщили URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Выборы в президенты РФ проходят по всей стране с 15 марта. Кандидатами на пост являются Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Победитель станет главой государства на следующие шесть лет.

Явка избирателей в Челябинской области приближается к 70%
Явка избирателей в Челябинской области приближается к 70%
Фото:

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В Челябинской области по состоянию на 15 часов 17 марта проголосовало почти 70% избирателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облизбиркома. «В Челябинской области 17 марта на 15:00 проголосовали 69,31% избирателей с учетом ДЭГ. В абсолютных цифрах это 1 млн 780 тысяч 015 избирателей», — сообщили URA.RU в пресс-службе избирательной комиссии региона. Выборы в президенты РФ проходят по всей стране с 15 марта. Кандидатами на пост являются Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Победитель станет главой государства на следующие шесть лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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