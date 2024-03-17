Сотни сотрудников «Сима-ленда» в Китае проголосовали за президента РФ. Видео

17 марта 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Работники «Сима-ленда» устроили флешмоб и проголосовали на выборах президента РФ в Китае (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд», проживающие в китайском городе Иу (Шанхай), приняли участие в голосовании на выборах президента РФ. Об этом сообщил российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин в своем telegram-канале. Процесс голосования сопровождался традиционным для компании ярким патриотическим флешмобом. Более 250 сотрудников компании выстроились в цвета российского триколора. «Выборы президента Российской Федерации. Мы в Китае, но сердцем в России. Владимир Владимирович, мы с вами!», — скандировали сотрудники «Сима-ленда». Президентские выборы прошли 15—17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Подробности и самые свежие новости выборов можно отслеживать в онлайн-трансляции на сайте URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд», проживающие в китайском городе Иу (Шанхай), приняли участие в голосовании на выборах президента РФ. Об этом сообщил российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин в своем telegram-канале. Процесс голосования сопровождался традиционным для компании ярким патриотическим флешмобом. Более 250 сотрудников компании выстроились в цвета российского триколора. «Выборы президента Российской Федерации. Мы в Китае, но сердцем в России. Владимир Владимирович, мы с вами!», — скандировали сотрудники «Сима-ленда». Президентские выборы прошли 15—17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Подробности и самые свежие новости выборов можно отслеживать в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.