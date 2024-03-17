Сотни сотрудников «Сима-ленда» в Китае проголосовали за президента РФ. Видео

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Закрытие Второго съезда "Движения первых". Москва, российский флаг, патриотизм, триколор, флаг россии, молодежь, движение первых, пердвижата, двиперы
Работники «Сима-ленда» устроили флешмоб и проголосовали на выборах президента РФ в Китае (архивное фото) Фото:

Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд», проживающие в китайском городе Иу (Шанхай), приняли участие в голосовании на выборах президента РФ. Об этом сообщил российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин в своем telegram-канале.

Процесс голосования сопровождался традиционным для компании ярким патриотическим флешмобом. Более 250 сотрудников компании выстроились в цвета российского триколора. «Выборы президента Российской Федерации. Мы в Китае, но сердцем в России. Владимир Владимирович, мы с вами!», — скандировали сотрудники «Сима-ленда».

Президентские выборы прошли 15—17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Подробности и самые свежие новости выборов можно отслеживать в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.

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Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд», проживающие в китайском городе Иу (Шанхай), приняли участие в голосовании на выборах президента РФ. Об этом сообщил российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин в своем telegram-канале. Процесс голосования сопровождался традиционным для компании ярким патриотическим флешмобом. Более 250 сотрудников компании выстроились в цвета российского триколора. «Выборы президента Российской Федерации. Мы в Китае, но сердцем в России. Владимир Владимирович, мы с вами!», — скандировали сотрудники «Сима-ленда». Президентские выборы прошли 15—17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Подробности и самые свежие новости выборов можно отслеживать в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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