17 марта 2024

В Челябинской области остро нуждаются во врачах и слесарях

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АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина. Челябинск, слесарь, айти, it-технологиии, производство, чпу, нииит
В Челябинской области остро требуются профессионалы Фото:

В Челябинской области остро необходимы врачи и слесари. Об этом говорится в рейтинге востребованности профессий и предлагаемых зарплат, которую представила Контрольно-счетная палата (КСП) региона к 1 марта 2024 года.

«Наиболее востребованными профессиями по итогам двух месяцев текущего года стали слесарь по сборке металлоконструкций — (коэффициент востребованности 368) и врач — (225,6). Наиболее высокооплачиваемыми профессиями из самых востребованных работодатели отмечают станочника широкого профиля — до 90 тысяч рублей, и врача-хирурга (врача) — до 90 (до 100) тысяч рублей соответственно», — говорится в сообщении КСП.

Востребованность профессий была рассчитана в результате мониторинга соотношения количества вакансий к количеству состоящих на учете безработных в Челябинской области, имеющих данную специальность. Среди рабочих специальностей с начала года также требуются стрелки, овощеводы, кузнецы-штамповщики, осмотрщики вагонов, а также операторы и наладчики. Среди служащих востребованы инженеры и вожатые. При этом меньше всего нужны бухгалтеры, юристы и экономисты.

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В Челябинской области остро необходимы врачи и слесари. Об этом говорится в рейтинге востребованности профессий и предлагаемых зарплат, которую представила Контрольно-счетная палата (КСП) региона к 1 марта 2024 года. «Наиболее востребованными профессиями по итогам двух месяцев текущего года стали слесарь по сборке металлоконструкций — (коэффициент востребованности 368) и врач — (225,6). Наиболее высокооплачиваемыми профессиями из самых востребованных работодатели отмечают станочника широкого профиля — до 90 тысяч рублей, и врача-хирурга (врача) — до 90 (до 100) тысяч рублей соответственно», — говорится в сообщении КСП. Востребованность профессий была рассчитана в результате мониторинга соотношения количества вакансий к количеству состоящих на учете безработных в Челябинской области, имеющих данную специальность. Среди рабочих специальностей с начала года также требуются стрелки, овощеводы, кузнецы-штамповщики, осмотрщики вагонов, а также операторы и наладчики. Среди служащих востребованы инженеры и вожатые. При этом меньше всего нужны бухгалтеры, юристы и экономисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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