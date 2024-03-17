В Челябинской области остро нуждаются во врачах и слесарях

18 марта 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

В Челябинской области остро требуются профессионалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области остро необходимы врачи и слесари. Об этом говорится в рейтинге востребованности профессий и предлагаемых зарплат, которую представила Контрольно-счетная палата (КСП) региона к 1 марта 2024 года. «Наиболее востребованными профессиями по итогам двух месяцев текущего года стали слесарь по сборке металлоконструкций — (коэффициент востребованности 368) и врач — (225,6). Наиболее высокооплачиваемыми профессиями из самых востребованных работодатели отмечают станочника широкого профиля — до 90 тысяч рублей, и врача-хирурга (врача) — до 90 (до 100) тысяч рублей соответственно», — говорится в сообщении КСП. Востребованность профессий была рассчитана в результате мониторинга соотношения количества вакансий к количеству состоящих на учете безработных в Челябинской области, имеющих данную специальность. Среди рабочих специальностей с начала года также требуются стрелки, овощеводы, кузнецы-штамповщики, осмотрщики вагонов, а также операторы и наладчики. Среди служащих востребованы инженеры и вожатые. При этом меньше всего нужны бухгалтеры, юристы и экономисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области остро необходимы врачи и слесари. Об этом говорится в рейтинге востребованности профессий и предлагаемых зарплат, которую представила Контрольно-счетная палата (КСП) региона к 1 марта 2024 года. «Наиболее востребованными профессиями по итогам двух месяцев текущего года стали слесарь по сборке металлоконструкций — (коэффициент востребованности 368) и врач — (225,6). Наиболее высокооплачиваемыми профессиями из самых востребованных работодатели отмечают станочника широкого профиля — до 90 тысяч рублей, и врача-хирурга (врача) — до 90 (до 100) тысяч рублей соответственно», — говорится в сообщении КСП. Востребованность профессий была рассчитана в результате мониторинга соотношения количества вакансий к количеству состоящих на учете безработных в Челябинской области, имеющих данную специальность. Среди рабочих специальностей с начала года также требуются стрелки, овощеводы, кузнецы-штамповщики, осмотрщики вагонов, а также операторы и наладчики. Среди служащих востребованы инженеры и вожатые. При этом меньше всего нужны бухгалтеры, юристы и экономисты.