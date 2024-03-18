В Миассе состоится спортивный семейный фестиваль на призы губернатора

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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, фристайл, горные лыжи, зимние виды спорта
Комплекс «Солнечная долина» регулярно становиться местом масштабных состязаний Фото:

В Челябинской области 23 марта пройдет кубок по горным лыжам и сноуборду на призы губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Для детей и взрослых приготовили программу с интерактивными площадками, сообщают URA.RU в правительстве региона. На снежные спуски также выйдут команды муниципалитетов.

«В мероприятии на горнолыжном комплексе „Солнечная долина“ могут принять участие дети и взрослые. Фестиваль пройдет в теплой и дружественной атмосфере», — заявили в пресс-службе правительства.

Обширная программа кубка губернатора Челябинской области предполагает детские заезды по возрастным категориям, командные зачеты среди женщин и мужчин, представителей районных и городских администраций, а также коллективов различных компаний. В 2023 году состоялся юбилейный, 20-й по счету, кубок.

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В Челябинской области 23 марта пройдет кубок по горным лыжам и сноуборду на призы губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Для детей и взрослых приготовили программу с интерактивными площадками, сообщают URA.RU в правительстве региона. На снежные спуски также выйдут команды муниципалитетов. «В мероприятии на горнолыжном комплексе „Солнечная долина“ могут принять участие дети и взрослые. Фестиваль пройдет в теплой и дружественной атмосфере», — заявили в пресс-службе правительства. Обширная программа кубка губернатора Челябинской области предполагает детские заезды по возрастным категориям, командные зачеты среди женщин и мужчин, представителей районных и городских администраций, а также коллективов различных компаний. В 2023 году состоялся юбилейный, 20-й по счету, кубок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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