В Миассе состоится спортивный семейный фестиваль на призы губернатора

18 марта 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Комплекс «Солнечная долина» регулярно становиться местом масштабных состязаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 23 марта пройдет кубок по горным лыжам и сноуборду на призы губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Для детей и взрослых приготовили программу с интерактивными площадками, сообщают URA.RU в правительстве региона. На снежные спуски также выйдут команды муниципалитетов. «В мероприятии на горнолыжном комплексе „Солнечная долина“ могут принять участие дети и взрослые. Фестиваль пройдет в теплой и дружественной атмосфере», — заявили в пресс-службе правительства. Обширная программа кубка губернатора Челябинской области предполагает детские заезды по возрастным категориям, командные зачеты среди женщин и мужчин, представителей районных и городских администраций, а также коллективов различных компаний. В 2023 году состоялся юбилейный, 20-й по счету, кубок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 23 марта пройдет кубок по горным лыжам и сноуборду на призы губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Для детей и взрослых приготовили программу с интерактивными площадками, сообщают URA.RU в правительстве региона. На снежные спуски также выйдут команды муниципалитетов. «В мероприятии на горнолыжном комплексе „Солнечная долина“ могут принять участие дети и взрослые. Фестиваль пройдет в теплой и дружественной атмосфере», — заявили в пресс-службе правительства. Обширная программа кубка губернатора Челябинской области предполагает детские заезды по возрастным категориям, командные зачеты среди женщин и мужчин, представителей районных и городских администраций, а также коллективов различных компаний. В 2023 году состоялся юбилейный, 20-й по счету, кубок.