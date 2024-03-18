Лукашенко позвонил Путину, чтобы поздравить с победой на выборах

Глава Белоруссии Александр Лукашенко лично позвонил кандидату в президенты России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с переизбранием на новый срок. Об этом сообщает telegram-канал «Пул Первого».
«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Первый от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с победой», — передает
Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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