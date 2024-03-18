Лукашенко позвонил Путину, чтобы поздравить с победой на выборах

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Лукашенко поздравил Путина с переизбранием на новый срок Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Глава Белоруссии Александр Лукашенко лично позвонил кандидату в президенты России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с переизбранием на новый срок. Об этом сообщает telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Первый от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с победой», — передает telegram-канал. Путин стал президентом России на срок в шесть лет.

Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко лично позвонил кандидату в президенты России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с переизбранием на новый срок. Об этом сообщает telegram-канал «Пул Первого». «Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Первый от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с победой», — передает telegram-канал. Путин стал президентом России на срок в шесть лет. Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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