Лукашенко позвонил Путину, чтобы поздравить с победой на выборах

18 марта 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Лукашенко поздравил Путина с переизбранием на новый срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава Белоруссии Александр Лукашенко лично позвонил кандидату в президенты России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с переизбранием на новый срок. Об этом сообщает telegram-канал «Пул Первого». «Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Первый от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с победой», — передает telegram-канал . Путин стал президентом России на срок в шесть лет. Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Белоруссии Александр Лукашенко лично позвонил кандидату в президенты России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с переизбранием на новый срок. Об этом сообщает telegram-канал «Пул Первого». «Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Первый от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с победой», — передает telegram-канал. Путин стал президентом России на срок в шесть лет. Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.