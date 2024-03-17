Глава избиркома ХМАО оценил проект ЦИК на выборах президента РФ

Проект ЦИК «Информ УИК» внес вклад в формирование высокой явки на выборах в ХМАО

18 марта 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Проект «Информ УИК» внес свой вклад в формирование явки в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Проект Центральной избирательной комиссии «Информ УИК» по адресному информированию населения о президентских выборах внес весомый вклад в формирование высокой явки в ХМАО. Об этом сказал председатель избиркома Югры Денис Корнеев на итоговом брифинге, передает журналист URA.RU. «Я уверен, что проект „Информ УИК“ повлиял [на высокую явку]. При его реализации было много положительных отзывов. Как минимум, его задачей было донести информацию до населения: не только приглашать на избирательный участок, а рассказать о том, как можно воспользоваться нашими различными решениями для удобства голосования», — сказал Денис Корнеев. Председатель отметил, что свою положительную роль также сыграла процедура «мобильный избиратель». Явка по ней оказалась самой высокой за все время, почти 70 тысяч человек воспользовались этой услугой. Избирком ХМАО в дальнейшем проанализирует и выявит факторы, которые повлияли на явку в регионе. Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко поблагодарил жителей за рекордную явку на выборах. 87% горожан приняли участие в голосовании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проект Центральной избирательной комиссии «Информ УИК» по адресному информированию населения о президентских выборах внес весомый вклад в формирование высокой явки в ХМАО. Об этом сказал председатель избиркома Югры Денис Корнеев на итоговом брифинге, передает журналист URA.RU. «Я уверен, что проект „Информ УИК“ повлиял [на высокую явку]. При его реализации было много положительных отзывов. Как минимум, его задачей было донести информацию до населения: не только приглашать на избирательный участок, а рассказать о том, как можно воспользоваться нашими различными решениями для удобства голосования», — сказал Денис Корнеев. Председатель отметил, что свою положительную роль также сыграла процедура «мобильный избиратель». Явка по ней оказалась самой высокой за все время, почти 70 тысяч человек воспользовались этой услугой. Избирком ХМАО в дальнейшем проанализирует и выявит факторы, которые повлияли на явку в регионе. Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко поблагодарил жителей за рекордную явку на выборах. 87% горожан приняли участие в голосовании.