Из Челябинской области не дали вывезти тонну меда за рубеж

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Медовый спас. Курган, мед, пасека, медовый спас
Мед вернули на территорию России для оформления необходимых документов Фото:

Из Челябинской области остановили незаконный вывоз тонны гречишного меда в Республику Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«Нарушение выявлено на контрольно-пропускном пункте „Бугристое“ Уральским управлением Россельхознадзора совместно с пограничным управлением ФСБ. Из Москвы гражданин соседней страны пытался вывезти в Республику Казахстан одну тонну гречишного меда», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Мужчина перевозил партию без документов и сертификатов. В отношении перевозчика возбудили административное дело. Машину с грузом вернули в Россию для оформления документов.

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Из Челябинской области остановили незаконный вывоз тонны гречишного меда в Республику Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Нарушение выявлено на контрольно-пропускном пункте „Бугристое“ Уральским управлением Россельхознадзора совместно с пограничным управлением ФСБ. Из Москвы гражданин соседней страны пытался вывезти в Республику Казахстан одну тонну гречишного меда», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Мужчина перевозил партию без документов и сертификатов. В отношении перевозчика возбудили административное дело. Машину с грузом вернули в Россию для оформления документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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