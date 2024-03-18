Из Челябинской области не дали вывезти тонну меда за рубеж

Из Челябинской области остановили незаконный вывоз тонны гречишного меда в Республику Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«Нарушение выявлено на контрольно-пропускном пункте „Бугристое“ Уральским управлением Россельхознадзора совместно с пограничным управлением ФСБ. Из Москвы гражданин соседней страны пытался вывезти в Республику Казахстан одну тонну гречишного меда», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Мужчина перевозил партию без документов и сертификатов. В отношении перевозчика возбудили административное дело. Машину с грузом вернули в Россию для оформления документов.
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