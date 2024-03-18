На трассе из Тюмени в Омск поймали наркокурьера из Свердловской области

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Остановленный курьер выдал себя нервным поведением Фото:

Тюменские сотрудники ДПС поймали наркокурьера на федеральной трассе Тюмень-Омск: житель свердловской области вез с собой больше двух килограммов мефедрона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона.

«На федеральной трассе Тюмень-Омск в Тюменской области сотрудники ДПС остановили Lada. Водитель нервничал и сбивчиво отвечал на вопросы. В ходе досмотра машины были обнаружены курительные трубки, электронные весы и свертки с порошком. Наркотики были спрятаны в подлокотнике, на заднем сидении, а также в одной из ниш багажника. Вес изъятых веществ превысил два килограмма, экспертиза установила, что в пакетах был мефедрон», — рассказали в полиции.

Наркокурьера задержали. Им оказался житель города Качканар Свердловской области 1988 года рождения. Мужчина признался, что вез вещества из Свердловской в Омскую область, где должен был оборудовать тайники. Незаконной деятельностью задержанный промышляет около полугода.

Мужчину поместили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Тюменские сотрудники ДПС поймали наркокурьера на федеральной трассе Тюмень-Омск: житель свердловской области вез с собой больше двух килограммов мефедрона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона. «На федеральной трассе Тюмень-Омск в Тюменской области сотрудники ДПС остановили Lada. Водитель нервничал и сбивчиво отвечал на вопросы. В ходе досмотра машины были обнаружены курительные трубки, электронные весы и свертки с порошком. Наркотики были спрятаны в подлокотнике, на заднем сидении, а также в одной из ниш багажника. Вес изъятых веществ превысил два килограмма, экспертиза установила, что в пакетах был мефедрон», — рассказали в полиции. Наркокурьера задержали. Им оказался житель города Качканар Свердловской области 1988 года рождения. Мужчина признался, что вез вещества из Свердловской в Омскую область, где должен был оборудовать тайники. Незаконной деятельностью задержанный промышляет около полугода. Мужчину поместили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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