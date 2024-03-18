На трассе из Тюмени в Омск поймали наркокурьера из Свердловской области

18 марта 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Остановленный курьер выдал себя нервным поведением Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Тюменские сотрудники ДПС поймали наркокурьера на федеральной трассе Тюмень-Омск: житель свердловской области вез с собой больше двух килограммов мефедрона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона. «На федеральной трассе Тюмень-Омск в Тюменской области сотрудники ДПС остановили Lada. Водитель нервничал и сбивчиво отвечал на вопросы. В ходе досмотра машины были обнаружены курительные трубки, электронные весы и свертки с порошком. Наркотики были спрятаны в подлокотнике, на заднем сидении, а также в одной из ниш багажника. Вес изъятых веществ превысил два килограмма, экспертиза установила, что в пакетах был мефедрон», — рассказали в полиции. Наркокурьера задержали. Им оказался житель города Качканар Свердловской области 1988 года рождения. Мужчина признался, что вез вещества из Свердловской в Омскую область, где должен был оборудовать тайники. Незаконной деятельностью задержанный промышляет около полугода. Мужчину поместили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские сотрудники ДПС поймали наркокурьера на федеральной трассе Тюмень-Омск: житель свердловской области вез с собой больше двух килограммов мефедрона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона. «На федеральной трассе Тюмень-Омск в Тюменской области сотрудники ДПС остановили Lada. Водитель нервничал и сбивчиво отвечал на вопросы. В ходе досмотра машины были обнаружены курительные трубки, электронные весы и свертки с порошком. Наркотики были спрятаны в подлокотнике, на заднем сидении, а также в одной из ниш багажника. Вес изъятых веществ превысил два килограмма, экспертиза установила, что в пакетах был мефедрон», — рассказали в полиции. Наркокурьера задержали. Им оказался житель города Качканар Свердловской области 1988 года рождения. Мужчина признался, что вез вещества из Свердловской в Омскую область, где должен был оборудовать тайники. Незаконной деятельностью задержанный промышляет около полугода. Мужчину поместили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.