18 марта 2024

В центре Петербурга устроили стрельбу, есть погибший. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, мигалки, чп, место проишествия, лубянская площадь, полицейские автомобили, полицейское оцепление
К месту происшествия стягиваются оперативники Фото:

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

«К ресторану „Чабрец“ на Московском проспекте, где застрелили мужчину, прибыл представитель полицейского главка. Сам ресторан закрыт, внутри работает оперативно-следственная группа: опрашивают свидетелей, изымают записи камер видеонаблюдения», — написано в мессенджере.

По данным журналистов, задержанный за убийство мужчина недавно вернулся из зоны боевых действий на Украине. Сейчас сотрудники СКР изучают личность 40-летнего горожанина.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.

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В Санкт-Петербурге на Московском проспекте произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает telegram-канал «Фонтанка SPB Online». «К ресторану „Чабрец“ на Московском проспекте, где застрелили мужчину, прибыл представитель полицейского главка. Сам ресторан закрыт, внутри работает оперативно-следственная группа: опрашивают свидетелей, изымают записи камер видеонаблюдения», — написано в мессенджере. По данным журналистов, задержанный за убийство мужчина недавно вернулся из зоны боевых действий на Украине. Сейчас сотрудники СКР изучают личность 40-летнего горожанина. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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