В Санкт-Петербурге на Московском проспекте произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
«К ресторану „Чабрец“ на Московском проспекте, где застрелили мужчину, прибыл представитель полицейского главка. Сам ресторан закрыт, внутри работает оперативно-следственная группа: опрашивают свидетелей, изымают записи камер видеонаблюдения», — написано в мессенджере.
По данным журналистов, задержанный за убийство мужчина недавно вернулся из зоны боевых действий на Украине. Сейчас сотрудники СКР изучают личность 40-летнего горожанина.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
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