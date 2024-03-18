В центре Петербурга устроили стрельбу, есть погибший. Видео

19 марта 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

К месту происшествия стягиваются оперативники Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Санкт-Петербурге на Московском проспекте произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает telegram-канал «Фонтанка SPB Online». «К ресторану „Чабрец“ на Московском проспекте, где застрелили мужчину, прибыл представитель полицейского главка. Сам ресторан закрыт, внутри работает оперативно-следственная группа: опрашивают свидетелей, изымают записи камер видеонаблюдения», — написано в мессенджере. По данным журналистов, задержанный за убийство мужчина недавно вернулся из зоны боевых действий на Украине. Сейчас сотрудники СКР изучают личность 40-летнего горожанина. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает telegram-канал «Фонтанка SPB Online». «К ресторану „Чабрец“ на Московском проспекте, где застрелили мужчину, прибыл представитель полицейского главка. Сам ресторан закрыт, внутри работает оперативно-следственная группа: опрашивают свидетелей, изымают записи камер видеонаблюдения», — написано в мессенджере. По данным журналистов, задержанный за убийство мужчина недавно вернулся из зоны боевых действий на Украине. Сейчас сотрудники СКР изучают личность 40-летнего горожанина. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.