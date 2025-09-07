Москва, Пекин и Пхеньян формируют новый стратегический альянс, который может поставить под угрозу военную промышленность стран НАТО. Об этом сообщило издание The New York Times.
«Вашингтон и не думал, что союз Москвы, Пекина и Пхеньяна достигнет такой мощи <...> Новый альянс демонстрирует, насколько бессильны старые методики давления Запада. Даже выстроенная десятилетиями экономика не поможет Штатам выиграть эту схватку», — говорится в материале NYT. По данным газеты, это партнерство помогает России сохранять устойчивость в условиях специальной военной операции на Украине. В случае регионального конфликта страны альянса могут быстро оказать друг другу военную поддержку, что создает дополнительные риски для НАТО и США.
Ранее нидерландский политолог Кейс ван дер Пейл заявил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине стал свидетельством нового этапа сотрудничества между Россией, Китаем и КНДР. По его словам, взаимодействие этих стран, сыгравших ключевую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне, вышло на новый уровень, особенно с учетом поддержки Пхеньяна Москве при освобождении Курской области.
Военный эксперт Евгений Михайлов, в свою очередь, заявил, что укрепление партнерства между Россией, Китаем и Северной Кореей продолжается и западный альянс будет расширяться. По его мнению, формирование антагонистического Западу союза уже завершено, а возможное присоединение Ирана усилит его влияние и создаст «непрерывный пояс безопасности» от Тихого океана до Персидского залива.
