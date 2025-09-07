NYT: Москва, Пекин и Пхеньян ставят под угрозу военную промышленность НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Партнерство России, Китая и КНДР создает для НАТО окно уязвимости в оборонном секторе
Партнерство России, Китая и КНДР создает для НАТО окно уязвимости в оборонном секторе Фото:

Москва, Пекин и Пхеньян формируют новый стратегический альянс, который может поставить под угрозу военную промышленность стран НАТО. Об этом сообщило издание The New York Times.

«Вашингтон и не думал, что союз Москвы, Пекина и Пхеньяна достигнет такой мощи <...> Новый альянс демонстрирует, насколько бессильны старые методики давления Запада. Даже выстроенная десятилетиями экономика не поможет Штатам выиграть эту схватку», — говорится в материале NYT. По данным газеты, это партнерство помогает России сохранять устойчивость в условиях специальной военной операции на Украине. В случае регионального конфликта страны альянса могут быстро оказать друг другу военную поддержку, что создает дополнительные риски для НАТО и США.

Ранее нидерландский политолог Кейс ван дер Пейл заявил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине стал свидетельством нового этапа сотрудничества между Россией, Китаем и КНДР. По его словам, взаимодействие этих стран, сыгравших ключевую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне, вышло на новый уровень, особенно с учетом поддержки Пхеньяна Москве при освобождении Курской области.

Военный эксперт Евгений Михайлов, в свою очередь, заявил, что укрепление партнерства между Россией, Китаем и Северной Кореей продолжается и западный альянс будет расширяться. По его мнению, формирование антагонистического Западу союза уже завершено, а возможное присоединение Ирана усилит его влияние и создаст «непрерывный пояс безопасности» от Тихого океана до Персидского залива.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Москва, Пекин и Пхеньян формируют новый стратегический альянс, который может поставить под угрозу военную промышленность стран НАТО. Об этом сообщило издание The New York Times. «Вашингтон и не думал, что союз Москвы, Пекина и Пхеньяна достигнет такой мощи <...> Новый альянс демонстрирует, насколько бессильны старые методики давления Запада. Даже выстроенная десятилетиями экономика не поможет Штатам выиграть эту схватку», — говорится в материале NYT. По данным газеты, это партнерство помогает России сохранять устойчивость в условиях специальной военной операции на Украине. В случае регионального конфликта страны альянса могут быстро оказать друг другу военную поддержку, что создает дополнительные риски для НАТО и США. Ранее нидерландский политолог Кейс ван дер Пейл заявил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине стал свидетельством нового этапа сотрудничества между Россией, Китаем и КНДР. По его словам, взаимодействие этих стран, сыгравших ключевую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне, вышло на новый уровень, особенно с учетом поддержки Пхеньяна Москве при освобождении Курской области. Военный эксперт Евгений Михайлов, в свою очередь, заявил, что укрепление партнерства между Россией, Китаем и Северной Кореей продолжается и западный альянс будет расширяться. По его мнению, формирование антагонистического Западу союза уже завершено, а возможное присоединение Ирана усилит его влияние и создаст «непрерывный пояс безопасности» от Тихого океана до Персидского залива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...