Челябинских поджигателей на железной дороге, задержанных ФСБ, будут судить

Три жителя Челябинска, задержанные ФСБ, отданы под суд за поджог релейных шкафов на железной дороге. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе центрального управления на транспорте СК РФ.
«Установлено, что в декабре 2022 года обвиняемые с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, используя легковоспламеняющуюся жидкость, совершили поджог релейных железнодорожных шкафов, отвечающих за управление поездами и светофорами на железнодорожной станции Бутаки. После этого они попытались совершить аналогичный поджог на станции Потанино города Копейска», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Кроме этого, один из обвиняемых переводил деньги на покупку компонентов для изготовления взрывчатого вещества и самодельного взрывного устройства с целью совершения теракта в другом регионе РФ. В результате транспортной инфраструктуре ущерб не причинен, а фигуранты задержаны на месте совершения второго преступления сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.
Инструкции, как и где совершить поджоги, обвиняемые получили через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины. За совершение поджогов обвиняемым было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили.
Челябинцев обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на поджог, направленный на разрушение объекта транспортной инфраструктуры). Действия одного из обвиняемых дополнительно квалифицированы по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — (содействие террористической деятельности, то есть финансирование терроризма).
Расследование уголовного дела завершено. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ дело передано в суд.
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