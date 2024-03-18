Депздрав ХМАО устроил проверку после жалоб беременных на многочасовые очереди в перинатальном центре

Депздрав ХМАО: в перинатальном центре Нижневартовска идет проверка

19 марта 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

В депздраве отреагировали на жалобу пациентки перинатального центра Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Департамент здравоохранения Югры инициировал служебную проверку из-за очередей в перинатальном центре Нижневартовска после публикации URA.RU. Об этом журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «Депздравом Югры организована служебная проверка по фактам, указанным в редакционном запросе о нарушении сроков ожидания беременными женщинами плановой медицинской помощи в БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр», — рассказали в пресс-службе ведомства. О результатах проверки агентству пообещали сообщить дополнительно. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нижневартовска более четырех часов просидела в очереди на прием к врачу в отделении патологии беременности городского перинатального центра. По словам вартовчанки, будучи на девятом месяце беременности, она не смогла даже попить воды, когда ей стало плохо, так как кулеры в отделении отсутствовали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Департамент здравоохранения Югры инициировал служебную проверку из-за очередей в перинатальном центре Нижневартовска после публикации URA.RU. Об этом журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «Депздравом Югры организована служебная проверка по фактам, указанным в редакционном запросе о нарушении сроков ожидания беременными женщинами плановой медицинской помощи в БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр», — рассказали в пресс-службе ведомства. О результатах проверки агентству пообещали сообщить дополнительно. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нижневартовска более четырех часов просидела в очереди на прием к врачу в отделении патологии беременности городского перинатального центра. По словам вартовчанки, будучи на девятом месяце беременности, она не смогла даже попить воды, когда ей стало плохо, так как кулеры в отделении отсутствовали.