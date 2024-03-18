18 марта 2024

Депздрав ХМАО устроил проверку после жалоб беременных на многочасовые очереди в перинатальном центре

Депздрав ХМАО: в перинатальном центре Нижневартовска идет проверка
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, узи, беременность
В депздраве отреагировали на жалобу пациентки перинатального центра Фото:
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Департамент здравоохранения Югры инициировал служебную проверку из-за очередей в перинатальном центре Нижневартовска после публикации URA.RU. Об этом журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

«Депздравом Югры организована служебная проверка по фактам, указанным в редакционном запросе о нарушении сроков ожидания беременными женщинами плановой медицинской помощи в БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр», — рассказали в пресс-службе ведомства. О результатах проверки агентству пообещали сообщить дополнительно.

Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нижневартовска более четырех часов просидела в очереди на прием к врачу в отделении патологии беременности городского перинатального центра. По словам вартовчанки, будучи на девятом месяце беременности, она не смогла даже попить воды, когда ей стало плохо, так как кулеры в отделении отсутствовали.

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Департамент здравоохранения Югры инициировал служебную проверку из-за очередей в перинатальном центре Нижневартовска после публикации URA.RU. Об этом журналисту агентства сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «Депздравом Югры организована служебная проверка по фактам, указанным в редакционном запросе о нарушении сроков ожидания беременными женщинами плановой медицинской помощи в БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр», — рассказали в пресс-службе ведомства. О результатах проверки агентству пообещали сообщить дополнительно. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нижневартовска более четырех часов просидела в очереди на прием к врачу в отделении патологии беременности городского перинатального центра. По словам вартовчанки, будучи на девятом месяце беременности, она не смогла даже попить воды, когда ей стало плохо, так как кулеры в отделении отсутствовали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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