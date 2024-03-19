В Челябинске на три недели закроют движение троллейбусов по Копейскому шоссе

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Последствие снегопада. Челябинск, троллейбус, проспект ленина, городской транспорт, автотранспорт
В связи с ремонтом контактной сети троллейбусы ходить не будут Фото:

В Челябинске на три недели закроют движение троллейбусов по Копейскому шоссе. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе Челябгорэлектротранспорта.

«С 00:00 19 марта до 05:00 11 апреля закрывается движение троллейбусов маршрутов №10 и №25 по Копейскому шоссе. Движение будет закрыто от улицы Машиностроителей до конечной станции ЧКПЗ», — уточнили в ЧелябГЭТ.

Как уточнили в пресс-службе, закрытие движения связано с модернизацией контактной сети. Пассажирам временно придется воспользоваться другими видами транспорта.

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В Челябинске на три недели закроют движение троллейбусов по Копейскому шоссе. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе Челябгорэлектротранспорта. «С 00:00 19 марта до 05:00 11 апреля закрывается движение троллейбусов маршрутов №10 и №25 по Копейскому шоссе. Движение будет закрыто от улицы Машиностроителей до конечной станции ЧКПЗ», — уточнили в ЧелябГЭТ. Как уточнили в пресс-службе, закрытие движения связано с модернизацией контактной сети. Пассажирам временно придется воспользоваться другими видами транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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