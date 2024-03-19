Одиозный депутат из ХМАО обжаловал обыски по делу об оскорблении власти

Депутат из Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин обжаловал обыски, которые силовики провели у него после жалоб на оскорбление власти. Он сообщил URA.RU, что городской суд оставил его жалобу на действия силовиков без изменений, а вот апелляционная инстанция — окружной суд ХМАО — признал обыски незаконными.
«Судья окружного суда Людмила Блашкова удовлетворила мою апелляционную жалобу и отменила решение городского суда о проведении у меня дома обыска. Уже второй раз окружной суд признает обыски, которые проводили у меня сотрудники СКР по Югре, незаконными», — сообщил Насибуллин.
Это второй успешный кейс в карьере депутата — обыски 2016 года в его квартире суд также признал незаконными, уголовное дело закрыли. Насибуллин планирует подать на возмещение ущерба и взыскать расходы на адвоката.
Ранее URA.RU писало, что в отношении Насибуллина возбуждено уголовное дело об оскорблении власти. Обыски в квартире депутата прошли после того, как он назвал «фуфлом» спикера городской думы Александра Величко в соцсетях.
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