Одиозный депутат из ХМАО обжаловал обыски по делу об оскорблении власти

Депутат Насибуллин из ХМАО добился признания обысков у него дома незаконными

19 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Суд ХМАО признал проведение обысков незаконными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат из Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин обжаловал обыски, которые силовики провели у него после жалоб на оскорбление власти. Он сообщил URA.RU, что городской суд оставил его жалобу на действия силовиков без изменений, а вот апелляционная инстанция — окружной суд ХМАО — признал обыски незаконными. «Судья окружного суда Людмила Блашкова удовлетворила мою апелляционную жалобу и отменила решение городского суда о проведении у меня дома обыска. Уже второй раз окружной суд признает обыски, которые проводили у меня сотрудники СКР по Югре, незаконными», — сообщил Насибуллин. Это второй успешный кейс в карьере депутата — обыски 2016 года в его квартире суд также признал незаконными, уголовное дело закрыли. Насибуллин планирует подать на возмещение ущерба и взыскать расходы на адвоката. Ранее URA.RU писало, что в отношении Насибуллина возбуждено уголовное дело об оскорблении власти. Обыски в квартире депутата прошли после того, как он назвал «фуфлом» спикера городской думы Александра Величко в соцсетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат из Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин обжаловал обыски, которые силовики провели у него после жалоб на оскорбление власти. Он сообщил URA.RU, что городской суд оставил его жалобу на действия силовиков без изменений, а вот апелляционная инстанция — окружной суд ХМАО — признал обыски незаконными. «Судья окружного суда Людмила Блашкова удовлетворила мою апелляционную жалобу и отменила решение городского суда о проведении у меня дома обыска. Уже второй раз окружной суд признает обыски, которые проводили у меня сотрудники СКР по Югре, незаконными», — сообщил Насибуллин. Это второй успешный кейс в карьере депутата — обыски 2016 года в его квартире суд также признал незаконными, уголовное дело закрыли. Насибуллин планирует подать на возмещение ущерба и взыскать расходы на адвоката. Ранее URA.RU писало, что в отношении Насибуллина возбуждено уголовное дело об оскорблении власти. Обыски в квартире депутата прошли после того, как он назвал «фуфлом» спикера городской думы Александра Величко в соцсетях.