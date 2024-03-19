Одиозный депутат из ХМАО обжаловал обыски по делу об оскорблении власти

Депутат Насибуллин из ХМАО добился признания обысков у него дома незаконными
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, оружие, пм, спецоперация, обыск
Суд ХМАО признал проведение обысков незаконными Фото:

Депутат из Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин обжаловал обыски, которые силовики провели у него после жалоб на оскорбление власти. Он сообщил URA.RU, что городской суд оставил его жалобу на действия силовиков без изменений, а вот апелляционная инстанция — окружной суд ХМАО — признал обыски незаконными.

«Судья окружного суда Людмила Блашкова удовлетворила мою апелляционную жалобу и отменила решение городского суда о проведении у меня дома обыска. Уже второй раз окружной суд признает обыски, которые проводили у меня сотрудники СКР по Югре, незаконными», — сообщил Насибуллин.

Это второй успешный кейс в карьере депутата — обыски 2016 года в его квартире суд также признал незаконными, уголовное дело закрыли. Насибуллин планирует подать на возмещение ущерба и взыскать расходы на адвоката.

Ранее URA.RU писало, что в отношении Насибуллина возбуждено уголовное дело об оскорблении власти. Обыски в квартире депутата прошли после того, как он назвал «фуфлом» спикера городской думы Александра Величко в соцсетях.

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Депутат из Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин обжаловал обыски, которые силовики провели у него после жалоб на оскорбление власти. Он сообщил URA.RU, что городской суд оставил его жалобу на действия силовиков без изменений, а вот апелляционная инстанция — окружной суд ХМАО — признал обыски незаконными. «Судья окружного суда Людмила Блашкова удовлетворила мою апелляционную жалобу и отменила решение городского суда о проведении у меня дома обыска. Уже второй раз окружной суд признает обыски, которые проводили у меня сотрудники СКР по Югре, незаконными», — сообщил Насибуллин. Это второй успешный кейс в карьере депутата — обыски 2016 года в его квартире суд также признал незаконными, уголовное дело закрыли. Насибуллин планирует подать на возмещение ущерба и взыскать расходы на адвоката. Ранее URA.RU писало, что в отношении Насибуллина возбуждено уголовное дело об оскорблении власти. Обыски в квартире депутата прошли после того, как он назвал «фуфлом» спикера городской думы Александра Величко в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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