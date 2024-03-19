Прокурор ХМАО предложил запретить детям доступ в кальянные и вейп-шопы

20 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО планируют штрафовать за нахождение детей и подростков в кальянных и вейп-шопах Фото: Размик Закарян © URA.RU Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выступил с законодательной инициативой запретить детям доступ в кальянные и вейп-шопы. Законопроект обсудили на заседании думского комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается запретить доступ детям в помещения, где осуществляется реализация только табачной и содержащей никотин продукции: кальянов и устройств для употребления такой продукции. В качестве санкций предусматривается либо предупреждение, либо штраф для физлиц от 2000 до 5000 рублей и от 100 000 до 200 000 для должностных лиц», — заключила представитель прокуратуры Марьяна Королева. Запрет не будет касаться торговых центров и ресторанов. Изменения будут также внесены в окружной КоАП. Королева пояснила, что законодательная инициатива внесена с целью сбережения здоровье детей, а также их психического, интеллектуального и духовного развития. «Несмотря на запрет на федеральном уровне, продажи табака и содержащей никотин продукции несовершеннолетним, в автономном округе зафиксированы факты употребления такой продукции подростками», — уточнила она. Депутаты единогласно поддержали инициативу. Работа над законопроектом продолжится, окончательное рассмотрение вопроса состоится на одном из будущих заседаний думы. «Законопроект необходимо направить на оценку регулирующего воздействия, выступить совместно с прокурором округа субъектом законодательной инициативы», — подытожил председатель комитета Сергей Великий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выступил с законодательной инициативой запретить детям доступ в кальянные и вейп-шопы. Законопроект обсудили на заседании думского комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается запретить доступ детям в помещения, где осуществляется реализация только табачной и содержащей никотин продукции: кальянов и устройств для употребления такой продукции. В качестве санкций предусматривается либо предупреждение, либо штраф для физлиц от 2000 до 5000 рублей и от 100 000 до 200 000 для должностных лиц», — заключила представитель прокуратуры Марьяна Королева. Запрет не будет касаться торговых центров и ресторанов. Изменения будут также внесены в окружной КоАП. Королева пояснила, что законодательная инициатива внесена с целью сбережения здоровье детей, а также их психического, интеллектуального и духовного развития. «Несмотря на запрет на федеральном уровне, продажи табака и содержащей никотин продукции несовершеннолетним, в автономном округе зафиксированы факты употребления такой продукции подростками», — уточнила она. Депутаты единогласно поддержали инициативу. Работа над законопроектом продолжится, окончательное рассмотрение вопроса состоится на одном из будущих заседаний думы. «Законопроект необходимо направить на оценку регулирующего воздействия, выступить совместно с прокурором округа субъектом законодательной инициативы», — подытожил председатель комитета Сергей Великий.