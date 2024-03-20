Мобилизованный челябинец избил командира до смерти

Мобилизованного челябинца приговорили к 10 годам за избиение начальника
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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , военкомат, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Вместо передовой челябинец отправится в колонию на 10 лет (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованный челябинец проведет 10 лет в колонии строгого режима после того, как избил офицера в воинском эшелоне. Об этом сообщили 20 марта в Магнитогорском гарнизонном суде.

«Старший сержант А., находясь в состоянии алкогольного опьянения 23—24 декабря 2022 года в купе вагона воинского эшелона причинил капитану Г. тяжкий вред здоровью и телесные повреждения, от совокупности которых он скончался. При этом он знал, что Г. является его начальником по воинскому званию и начальником продовольственной службы воинской части. По итогам рассмотрения уголовного дела, военнослужащего признали виновным в двух преступлениях: умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и насилии в отношении воинского начальника», — пояснили в пресс-службе суда.

Отягчающим обстоятельством суд признал, что оба были мобилизованы из запаса для участия в СВО, долгое время проходили подготовку на одном полигоне и сержант полностью осознавал, что ждет их на передовой. В итоге по совокупности преступлений его приговорили к 10 годам заключения в колонии строго режима.

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Мобилизованный челябинец проведет 10 лет в колонии строгого режима после того, как избил офицера в воинском эшелоне. Об этом сообщили 20 марта в Магнитогорском гарнизонном суде. «Старший сержант А., находясь в состоянии алкогольного опьянения 23—24 декабря 2022 года в купе вагона воинского эшелона причинил капитану Г. тяжкий вред здоровью и телесные повреждения, от совокупности которых он скончался. При этом он знал, что Г. является его начальником по воинскому званию и начальником продовольственной службы воинской части. По итогам рассмотрения уголовного дела, военнослужащего признали виновным в двух преступлениях: умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и насилии в отношении воинского начальника», — пояснили в пресс-службе суда. Отягчающим обстоятельством суд признал, что оба были мобилизованы из запаса для участия в СВО, долгое время проходили подготовку на одном полигоне и сержант полностью осознавал, что ждет их на передовой. В итоге по совокупности преступлений его приговорили к 10 годам заключения в колонии строго режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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